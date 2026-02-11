'Kleedkamergevecht' tussen Vanden Borre en assistent: dit is hoe het er aan toe ging

Geert Emmerechts, voormalig assistent bij Anderlecht en tegenwoordig actief in de jeugdwerking van Antwerp, blikt terug op een bekende aanvaring met Anthony Vanden Borre in 2015.

Destijds werkte Emmerechts onder Besnik Hasi bij de A-ploeg van paars-wit, toen Vanden Borre zich onmogelijk maakte tijdens een debriefing na een 3-1-nederlaag tegen Oostende.

“In de media lees ik vaak dat ik neus-aan-neus stond met Vanden Borre, maar dat klopt niet", legt Emmerechts uit in GvA. Volgens hem ontstond de spanning toen Hasi de beelden van de wedstrijd toonde en de spelers vroeg om hun mening. Vanden Borre reageerde toen met: “De staf zou beter eens naar zichzelf kijken.”

Emmerechts voelde zich verplicht om zijn coach te verdedigen. “Ik ben opgekomen voor Besnik. Ik zeg altijd mijn gedacht. Anthony was technisch en fysiek een complete voetballer, maar hij deed niet altijd wat hij moest doen.”

Geert Emmerechts ging in 2015 in de clinch met Anthony Vanden Borre

Volgens Emmerechts ging Vanden Borre op dat moment te ver. “Hij stond recht en zwaaide met een stoel. Onaanvaardbaar. Maar het was niet zo dat we fysiek op elkaar ingingen of neus-aan-neus stonden.”

Na het incident werden beide heren bij toenmalig manager Herman Van Holsbeeck geroepen. Uiteindelijk was het enkel Vanden Borre die een sanctie kreeg en werd hij naar de B-ploeg verwezen. Emmerechts zelf kreeg geen straf en benadrukt dat hij geen wrok koestert. “Als ik over de schreef was gegaan, had ik toch ook een sanctie gekregen?”





“Ik heb Anthony nadien nooit meer gezien, maar ik ben niet kwaad op hem. Als ik hem zou kruisen, krijgt hij gewoon een hand.”