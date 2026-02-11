Alderweireld heeft zware kritiek op één Ajax-speler in het bijzonder

Toby Alderweireld uitte maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport scherpe kritiek op Ajax. De oud-verdediger van de Amsterdammers vindt dat het team vooral gebrek heeft aan leiderschap en ziet dat veel spelers vooral met zichzelf bezig zijn.

Zondag speelde Ajax ternauwernood gelijk tegen AZ door een laat doelpunt van invaller Kian Fitz-Jim. Het resultaat volgt op een eerder gelijkspel tegen Excelsior en versterkt het beeld van een ploeg die worstelt met onzekerheid. Alderweireld merkt op dat de combinatie van jonge spelers en ervaren spelers die niet in vorm zijn, de problemen vergroot.

“Er hoeft maar dit te gebeuren en het is los zand", zegt Alderweireld bij Rondo. Volgens hem ontbreekt het aan stabiliteit in de ploeg. De ervaren spelers hebben volgens hem onvoldoende kwaliteit om de jonge spelers richting te geven en het team bij de les te houden tijdens moeilijke momenten.

Toby Alderweireld vindt dat Davy Klaassen beter moet doen bij Ajax

De ex-Antwerp-speler richt zijn kritiek vooral op de aanvoerder van Ajax, Davy Klaassen, zonder hem bij naam te noemen. “Ik houd niet van een aanvoerder die heel veel roept en zelf helemaal niets laat zien. Je moet zelf ook wat laten zien", aldus Alderweireld.

Volgens Alderweireld ligt de kern van goed leiderschap in consistentie. “Wat is de beste kwaliteit van een aanvoerder? Dat je altijd een 7 op 10 haalt. Waar je op kan rekenen. Die duels wint. Die weinig fouten maakt, heel stabiel is", legt hij uit.

Alderweireld besluit dat de onzekerheid voelbaar is in alles wat Ajax doet. “Het is nu bij Ajax heel erg afwachten. Die onzekerheid voel je aan alles.”