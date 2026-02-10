Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende

Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Roberto Martinez zou geen contractverlenging krijgen als bondscoach van Portugal. Volgens de lokale pers is niemand minder dan José Mourinho de topfavoriet om hem op te volgen.

Roberto Martinez werd ontslagen als bondscoach van de Rode Duivels na het WK 2022 en verliet ook zijn functie als technisch directeur van de Belgische voetbalbond.

De Spaanse trainer vond echter snel een nieuwe job, aangezien hij minder dan tien dagen later tot ieders verbazing werd aangesteld als bondscoach van Portugal, terwijl hij werd beschouwd als een van de hoofdverantwoordelijken voor het gebrek aan trofeeën bij de Rode Duivels.

Een titel winnen, dat is Roberto Martinez toch gelukt met Portugal, door de Nations League in 2025 te winnen. Toch krijgt de 52-jarige bondscoach daar kritiek... om dezelfde redenen als in België.

Roberto Martinez vervangen door José Mourinho na het WK?

De Portugese supporters betreuren zijn gebrek aan tactische flexibiliteit en zijn neiging om systematisch dezelfde spelers op te roepen, sommigen ondertussen op leeftijd en actief buiten de vijf grote Europese competities. Ook het geval Cristiano Ronaldo, nog altijd de eerste naam op het wedstrijdformulier, zorgt voor heftige discussies.

Roberto Martinez is dus niet erg geliefd in Portugal, en de kans is groot dat hij zijn functie verlaat bij het aflopen van zijn contract op 31 juli aanstaande, na het WK. Alleen een uitzonderlijk parcours, of zelfs een eindzege, zou dit scenario kunnen veranderen.

De Portugese voetbalbond weet dat ze op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe bondscoach en de topkandidaat is al bekend. Volgens ESPN zou het gaan om José Mourinho, de huidige trainer van Benfica, aan wie de functie van bondscoach van Portugal zou zijn aangeboden na het WK. The Special One heeft nog nooit een nationale ploeg geleid en zou zo ongetwijfeld een van de laatste dromen in zijn carrière kunnen verwezenlijken.

42 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
SL Benfica
België
José Mourinho
Roberto Martinez

Meer nieuws

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15
OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

15:00
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

14:40
2
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
3
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
7
Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

13:00
3
Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

12:45
Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

11:20
3
Waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

Waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

12:40
De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

12:20
Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

12:00
3
Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

11:45
Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

11:40
8
Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

10:45
🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis" Reactie

🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis"

10:15
2
Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

10:30
3
Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

10:00
11
Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

09:20
1
Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

09:00
3
Vader Dejan Stankovic laat zich uit over Club Brugge-lieveling Aleksandar: "Fenomenaal"

Vader Dejan Stankovic laat zich uit over Club Brugge-lieveling Aleksandar: "Fenomenaal"

08:40
Simon Mignolet steunt initiatief na incident van afgelopen weekend, maar... gaat het zelf niet doen

Simon Mignolet steunt initiatief na incident van afgelopen weekend, maar... gaat het zelf niet doen

08:20
4
Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

08:00
Barcelona moet het even doen zonder voorzitter

Barcelona moet het even doen zonder voorzitter

07:40
5
Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

07:20
24
Ons elftal van de week: Mechelen, STVV, Club Brugge... en zelfs een Anderlechtspeler in de bloemetjes gezet

Ons elftal van de week: Mechelen, STVV, Club Brugge... en zelfs een Anderlechtspeler in de bloemetjes gezet

07:00
Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

06:30
Titelkoorts neemt toe in de Challenger Pro League: "We mogen dromen"

Titelkoorts neemt toe in de Challenger Pro League: "We mogen dromen"

06:15
Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

19:00
"Misschien zit Marc Coucke zelf op de bank" - Wat mogen we verwachten van Antwerp-Anderlecht?

"Misschien zit Marc Coucke zelf op de bank" - Wat mogen we verwachten van Antwerp-Anderlecht?

23:00
6
Nog een belangrijke Rode Duivel aan de kant: knie geeft het op tijdens de opwarming

Nog een belangrijke Rode Duivel aan de kant: knie geeft het op tijdens de opwarming

21:00
Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel

Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel

22:30
SK Beveren op titelkoers? Dit heeft coach Marink Reedijk erover te zeggen

SK Beveren op titelkoers? Dit heeft coach Marink Reedijk erover te zeggen

22:15
Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil

Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Primeira Liga

 Speeldag 21
Estrela Amadora Estrela Amadora 1-0 CD Santa Clara CD Santa Clara
Moreirense Moreirense 1-2 Gil Vicente Gil Vicente
Estoril Estoril 2-2 CD Tondela CD Tondela
Arouca Arouca 3-2 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
Nacional Nacional - Casa Pia AC Casa Pia AC
Braga Braga 3-0 Rio Ave Rio Ave
SL Benfica SL Benfica 2-1 Alverca Alverca
FC Famalicao FC Famalicao 3-1 Vilafranquense Vilafranquense
FC Porto FC Porto 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld LordJozef LordJozef over Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden Locolabo Locolabo over Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen LordJozef LordJozef over Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar... EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking Andreas2962 Andreas2962 over Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende kennervb kennervb over Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen RememberLierse RememberLierse over Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug André Coenen André Coenen over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord azizi azizi over 🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved