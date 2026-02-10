Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende

Roberto Martinez zou geen contractverlenging krijgen als bondscoach van Portugal. Volgens de lokale pers is niemand minder dan José Mourinho de topfavoriet om hem op te volgen.

Roberto Martinez werd ontslagen als bondscoach van de Rode Duivels na het WK 2022 en verliet ook zijn functie als technisch directeur van de Belgische voetbalbond.

De Spaanse trainer vond echter snel een nieuwe job, aangezien hij minder dan tien dagen later tot ieders verbazing werd aangesteld als bondscoach van Portugal, terwijl hij werd beschouwd als een van de hoofdverantwoordelijken voor het gebrek aan trofeeën bij de Rode Duivels.

Een titel winnen, dat is Roberto Martinez toch gelukt met Portugal, door de Nations League in 2025 te winnen. Toch krijgt de 52-jarige bondscoach daar kritiek... om dezelfde redenen als in België.

Roberto Martinez vervangen door José Mourinho na het WK?

De Portugese supporters betreuren zijn gebrek aan tactische flexibiliteit en zijn neiging om systematisch dezelfde spelers op te roepen, sommigen ondertussen op leeftijd en actief buiten de vijf grote Europese competities. Ook het geval Cristiano Ronaldo, nog altijd de eerste naam op het wedstrijdformulier, zorgt voor heftige discussies.

Roberto Martinez is dus niet erg geliefd in Portugal, en de kans is groot dat hij zijn functie verlaat bij het aflopen van zijn contract op 31 juli aanstaande, na het WK. Alleen een uitzonderlijk parcours, of zelfs een eindzege, zou dit scenario kunnen veranderen.





De Portugese voetbalbond weet dat ze op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe bondscoach en de topkandidaat is al bekend. Volgens ESPN zou het gaan om José Mourinho, de huidige trainer van Benfica, aan wie de functie van bondscoach van Portugal zou zijn aangeboden na het WK. The Special One heeft nog nooit een nationale ploeg geleid en zou zo ongetwijfeld een van de laatste dromen in zijn carrière kunnen verwezenlijken.