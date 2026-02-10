Waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

Waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost
AS Monaco zou al 425.000 euro aan boetes hebben moeten betalen voor Sébastien Pocognoli, die nog niet over alle vereiste trainersdiploma's beschikt. Een situatie waar niemand beter van wordt, terwijl de voormalige T1 van Union SG moeite heeft om Monaco uit de sportieve crisis te loodsen.

Na zijn verrassende vertrek bij Union Saint-Gilloise in oktober belandde Sébastien Pocognoli in een lastige situatie bij AS Monaco. Als hoofdtrainer won hij er slechts 8 van zijn 23 wedstrijden, met daarnaast 6 gelijke spelen en 9 nederlagen.

Monaco staat tiende in de Ligue 1, is uitgeschakeld in de Coupe de France, maar plaatste zich wel nipt voor de play-offs van de Champions League, waar het Paris Saint-Germain treft. De supporters fluiten hun ploeg regelmatig uit en vragen om verandering.

De clubleiding zit intussen met de handen gebonden. De UEFA houdt de financiële situatie van Monaco nauwlettend in de gaten, en die is allesbehalve rooskleurig. In januari haalde de club dan ook slechts één versterking binnen: Wout Faes.

Monaco betaalde al 425.000 euro boete voor Pocognoli

De contractuele situatie van Sébastien Pocognoli maakt het plaatje nog complexer. Volgens L’Équipe moet Monaco voor elke Ligue 1-wedstrijd een boete betalen, omdat Pocognoli zijn trainersopleiding nog niet heeft afgerond en dus niet over de vereiste diploma’s beschikt om officieel als T1 te fungeren.

Concreet gaat het om een boete van 25.000 euro per wedstrijd. Intussen zou dat al zo’n 425.000 euro bedragen sinds zijn aanstelling, met een mogelijk totaal van 750.000 euro tegen het einde van het seizoen. Monaco probeerde het probleem te omzeilen door assistent Damien Perrinelle officieel als hoofdtrainer aan te stellen, terwijl Pocognoli de facto de ploeg leidde, maar die piste bleek niet succesvol.

Volgens L’Équipe was deze boete ingecalculeerd en opgenomen in het contract van Pocognoli, die wel beter verdient dan bij Union. Toch maakt deze financiële last de situatie voor de club niet eenvoudiger, zeker niet in combinatie met de tegenvallende sportieve resultaten. Pocognoli heeft bij Monaco dan ook snel nood aan punten.

