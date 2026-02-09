Kos Karetsas valt in de prijzen: daarom zat hij dus direct op het vliegtuig na match tegen Anderlecht

Konstantinos Karetsas is maandagavond in Athene uitgeroepen tot Belofte van het Jaar tijdens de jaarlijkse Griekse Sportawards. De jonge middenvelder van KRC Genk kreeg de prijs uit handen van de Griekse voetballegende Giorgos Karagounis.

De uitreiking vond plaats in de Megaron concertzaal in Athene. Karetsas haalde het na een publieksstemming van Christos Mouzakitis van Olympiakos. Op de derde plaats eindigde Neoklis Avdalas, een veelbelovende Griekse basketbalspeler.

Voor de 18-jarige Genkse middenvelder is het een belangrijke erkenning van zijn ontwikkeling het afgelopen jaar. Tijdens de liveshow hield hij een korte speech waarin hij zijn ouders en KRC Genk bedankte voor hun steun en vertrouwen.

Kos Karetsas werd verkozen tot Griekse Belofte van het Jaar

“Mijn ouders hebben me altijd gesteund, en bij Genk krijg ik dagelijks de begeleiding die ik nodig heb om te groeien", zei Karetsas. Zijn moeder en vader waren zelf aanwezig in Athene en kregen een speciale vermelding van hun zoon.

Extra symboliek kreeg het moment doordat de prijs werd uitgereikt door Giorgos Karagounis, de legendarische aanvoerder van Griekenland die in 2004 Europees kampioen werd. Een jaar geleden koos Karetsas definitief voor de Griekse nationale ploeg.



“Het historische EK van 2004 inspireert me enorm. Het is mijn ambitie om met deze generatie opnieuw mooie momenten voor Griekenland te creëren", aldus Karetsas, die nu wordt gezien als één van de uithangborden van een nieuwe lichting talentvolle Griekse voetballers.