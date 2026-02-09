Frédéric Taquin doet opvallende uitspraak: "Ik had zin om hem een klap te geven, maar ook om hem te omhelzen"

RAAL geloofde in zijn kansen nadat het al in de vijfde minuut de score had geopend tegen Union SG. De ontgoocheling was dan ook even groot als het resultaat.

Tijdens één helft slaagde RAAL erin om Union te beletten zijn spel te ontwikkelen. Het eerste schot van USG viel pas in minuut 44. Maar amper een minuut later hing de gelijkmaker al in het net: Rob Schoofs scoorde vanop afstand, geholpen door een inschattingsfout van Marcos Peano, die een mindere dag beleefde in het Dudenpark.

Frédéric Taquin bekeek de fase in zijn geheel. "We hadden een heel interessante inworp diep op hun helft, vlak bij de zestien. We staan daar goed opgesteld, maar met twee passes staan zij al voor onze eigen rechthoek. Dat is het verschil tussen topploegen en teams die moeten knokken: zij zijn bijzonder efficiënt", legde hij uit op de persconferentie.

"Voor mij kantelt de wedstrijd daar. De kleedkamer ingaan met een voorsprong of met een gelijkspel, dat is niet hetzelfde. We zijn ontgoocheld, want we hadden het gevoel dat er minstens een punt in zat. Union doet wat het moet doen op het juiste moment. Dat is frustrerend, maar we zijn niet aangeslagen", ging hij verder.

Het venijn van Mac Allister, bijna een levenskunst

Taquin gaf toe dat RAAL in de tweede helft nauwelijks nog in het stuk voorkwam. Voorin scoort Pape Fall ook minder vlot dan enkele weken geleden, maar de tegenstand was van formaat. Kevin Mac Allister liet hem geen seconde los.

"Pape speelde tegen echte oorlogsmachines. Union verdedigt vooruit, met veel intensiteit. Kevin Mac Allister: je kan hem drie sterren geven als verdediger, maar je mag er ook vijf minuten extra blessuretijd bij tellen (voor zijn tijdrekken op de juiste momenten n.v.d.r.). Ik denk eerlijk gezegd dat we met hem in onze ploeg acht punten meer zouden hebben gehad (een verwijzing naar de punten die RAAL in het slot verloor n.v.d.r.). Ik had evenveel zin om hem een klap te geven als om hem te omhelzen en te zeggen hoe mooi is wat hij doet", glimlachte Taquin.





Feit blijft dat de druk toeneemt bij de Wolven. "We maken progressie. Maar de resultaten van zaterdagavond zijn rampzalig voor ons. Gelukkig heeft Dender niet gewonnen. Dat alles brengt ons in een erg ongemakkelijke situatie. Dat was in de heenronde ook zo, toen hebben we gereageerd met zeven wedstrijden zonder nederlaag. Ik hoop dat het nu opnieuw zo kan lopen."