Frédéric Taquin doet opvallende uitspraak: "Ik had zin om hem een klap te geven, maar ook om hem te omhelzen"

Frédéric Taquin doet opvallende uitspraak: "Ik had zin om hem een klap te geven, maar ook om hem te omhelzen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RAAL geloofde in zijn kansen nadat het al in de vijfde minuut de score had geopend tegen Union SG. De ontgoocheling was dan ook even groot als het resultaat.

Tijdens één helft slaagde RAAL erin om Union te beletten zijn spel te ontwikkelen. Het eerste schot van USG viel pas in minuut 44. Maar amper een minuut later hing de gelijkmaker al in het net: Rob Schoofs scoorde vanop afstand, geholpen door een inschattingsfout van Marcos Peano, die een mindere dag beleefde in het Dudenpark.

Frédéric Taquin bekeek de fase in zijn geheel. "We hadden een heel interessante inworp diep op hun helft, vlak bij de zestien. We staan daar goed opgesteld, maar met twee passes staan zij al voor onze eigen rechthoek. Dat is het verschil tussen topploegen en teams die moeten knokken: zij zijn bijzonder efficiënt", legde hij uit op de persconferentie.

"Voor mij kantelt de wedstrijd daar. De kleedkamer ingaan met een voorsprong of met een gelijkspel, dat is niet hetzelfde. We zijn ontgoocheld, want we hadden het gevoel dat er minstens een punt in zat. Union doet wat het moet doen op het juiste moment. Dat is frustrerend, maar we zijn niet aangeslagen", ging hij verder.

Het venijn van Mac Allister, bijna een levenskunst

Taquin gaf toe dat RAAL in de tweede helft nauwelijks nog in het stuk voorkwam. Voorin scoort Pape Fall ook minder vlot dan enkele weken geleden, maar de tegenstand was van formaat. Kevin Mac Allister liet hem geen seconde los.

"Pape speelde tegen echte oorlogsmachines. Union verdedigt vooruit, met veel intensiteit. Kevin Mac Allister: je kan hem drie sterren geven als verdediger, maar je mag er ook vijf minuten extra blessuretijd bij tellen (voor zijn tijdrekken op de juiste momenten n.v.d.r.). Ik denk eerlijk gezegd dat we met hem in onze ploeg acht punten meer zouden hebben gehad (een verwijzing naar de punten die RAAL in het slot verloor n.v.d.r.). Ik had evenveel zin om hem een klap te geven als om hem te omhelzen en te zeggen hoe mooi is wat hij doet", glimlachte Taquin.

Feit blijft dat de druk toeneemt bij de Wolven. "We maken progressie. Maar de resultaten van zaterdagavond zijn rampzalig voor ons. Gelukkig heeft Dender niet gewonnen. Dat alles brengt ons in een erg ongemakkelijke situatie. Dat was in de heenronde ook zo, toen hebben we gereageerd met zeven wedstrijden zonder nederlaag. Ik hoop dat het nu opnieuw zo kan lopen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Union SG

Meer nieuws

Vijf en drie speeldagen schorsing gevorderd: zware straffen dreigen voor Cercle Brugge en Charleroi

Vijf en drie speeldagen schorsing gevorderd: zware straffen dreigen voor Cercle Brugge en Charleroi

20:30
STVV maakt heel grote indruk, maar één vraag blijft: "Als dat niet in orde komt, begrijp ik er niets van"

STVV maakt heel grote indruk, maar één vraag blijft: "Als dat niet in orde komt, begrijp ik er niets van"

20:20
Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht

Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht

20:00
Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

19:50
1
Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

19:40
5
Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop

Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop

19:20
2
Een prijs in Nederland, grote mislukking nadien: wie is Paul Simonis, de nummer één-kandidaat van Anderlecht? Analyse

Een prijs in Nederland, grote mislukking nadien: wie is Paul Simonis, de nummer één-kandidaat van Anderlecht?

18:40
Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra

Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra

18:20
5
Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

19:00
Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler

Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler

18:45
Standard komt met 'belangrijke mededeling' voor iedereen die naar Sclessin gaat

Standard komt met 'belangrijke mededeling' voor iedereen die naar Sclessin gaat

17:40
1
OFFICIEEL: Anderlecht bleek een tussenstop, Edward Still en Karim Belhocine gaan aan de slag in Engeland

OFFICIEEL: Anderlecht bleek een tussenstop, Edward Still en Karim Belhocine gaan aan de slag in Engeland

17:48
1
Club Brugge komt met mooi nieuws naar buiten: contractverlenging tot 2029

Club Brugge komt met mooi nieuws naar buiten: contractverlenging tot 2029

17:00
Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans

Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans

16:30
5
Eindelijk goed nieuws voor Roméo Lavia bij Chelsea

Eindelijk goed nieuws voor Roméo Lavia bij Chelsea

17:20
1
Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren

Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren

15:30
8
📷 Gentse club de oudste van het land? Geprikkelde Antwerp-fans maken duidelijk wat ze hierover denken

📷 Gentse club de oudste van het land? Geprikkelde Antwerp-fans maken duidelijk wat ze hierover denken

15:45
3
Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs

Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs

16:00
9
"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

07:40
4
Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht

Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht

14:00
32
Dankzij een nieuw wapen: Forbs onthult hoe tegenstanders hem nog meer moeten vrezen Reactie

Dankzij een nieuw wapen: Forbs onthult hoe tegenstanders hem nog meer moeten vrezen

15:15
1
🎥 OHL klopte Gent omdat Mazzu van gedacht veranderde en het zijn les leerde: "Wie dat zegt, is een leugenaar" Reactie

🎥 OHL klopte Gent omdat Mazzu van gedacht veranderde en het zijn les leerde: "Wie dat zegt, is een leugenaar"

14:50
CEO Kenneth Bornauw legt uit: dit is waarom Anderlecht afscheid nam van Olivier Renard

CEO Kenneth Bornauw legt uit: dit is waarom Anderlecht afscheid nam van Olivier Renard

14:20
Na Thibaut Courtois binnenkort een tweede Belgische doelman in La Liga?

Na Thibaut Courtois binnenkort een tweede Belgische doelman in La Liga?

15:00
1
Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

13:30
2
Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

23:00
1
Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

13:00
3
Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

12:20
5
Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

12:40
6
"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

12:00
2
Is de medische staf het probleem bij Standard? "In mijn carrière denk ik dat het een record is" Interview

Is de medische staf het probleem bij Standard? "In mijn carrière denk ik dat het een record is"

11:40
1
"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

11:20
2
Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

10:40
De Mil en Van der Heyden tillen zwaar aan enkele zwakheden bij KAA Gent: "Dingen die mij ergeren" Reactie

De Mil en Van der Heyden tillen zwaar aan enkele zwakheden bij KAA Gent: "Dingen die mij ergeren"

10:30
1
OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

10:13
31
Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

10:00
33

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht A30 A30 over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord fierce fierce over Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het zal raar klinken" Madeiros Madeiros over Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots ontleder ontleder ontleder ontleder over Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs JaKu JaKu over Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren JaKu JaKu over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved