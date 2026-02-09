Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

De strijd om de top zes blijft razend spannend met nog maar enkele speeldagen te gaan. Heel wat clubs dromen nog van Champions' Play-offs maar niet iedereen kan het halen.

De strijd om de top 6 belooft nog heel spannend te worden met nog enkele speeldagen te gaan. Bijzonder veel ploegen maken nog kans op een ticket. Patrick Goots waagde zich al aan een voorspelling.

Hij denkt dat KV Mechelen, voorlopig vijfde in de stand met 36 punten, het gaat halen. "Ja. Met die 36 punten geloof ik van wel", vertelde hij in gesprek met Gazet van Antwerpen.

Patrick Goots ziet KV Mechelen PO1 halen

"Het programma is niet het allermakkelijkste, maar Mechelen hoeft – met zijn voorsprong in de klassering – niet te winnen tegen Genk en Gent", gaat hij verder.

Toch kan Malinwa dat beter wel doen als het (sneller) zekerheid wil. "Bovendien zitten de rechtstreekse concurrenten evenzeer met een moeilijk schema."



Aan Union SG, STVV en Club Brugge twijfelt niemand nog. Genk naderde tot op één punt van de top zes terwijl Charleroi KAA Gent op de hielen zit en evenveel punten telt, op de zevende plaats. "Van alle ploegen die in de running blijven, denk ik dat Mechelen en Anderlecht erbij zullen zijn", besluit Goots.