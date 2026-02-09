OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

RSC Anderlecht bevestigt het vertrek van Olivier Renard en Edward Still. De club maakt tegelijk bekend wie tijdelijk de leiding van het eerste elftal op zich neemt

Vertrek van Olivier Renard bij RSC Anderlecht

De club meldt dat de samenwerking met Chief Technical Officer Olivier Renard wordt stopgezet. Daarmee komt een einde aan zijn rol na iets meer dan een jaar.

Anderlecht bedankt hem voor zijn inzet tijdens zijn periode bij de club. “De club wil Olivier bedanken voor zijn inzet en toewijding en wenst hem het allerbeste in zijn verdere carrière. De zoektocht naar een nieuwe sportief directeur loopt”, klinkt het in een mededeling.

Ook Edward Still verlaat Anderlecht

Naast Renard vertrekt ook interimcoach Edward Still. Hij maakte sinds vorige zomer deel uit van de technische staf. “Hij heeft nu beslist om ontslag te nemen om een uitdaging aan te gaan als hoofdcoach bij een buitenlandse club. De club wenst hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging.”

Tot er een nieuwe hoofdcoach wordt aangesteld, neemt een interne oplossing de leiding over. “Jérémy Taravel zal, in afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach, het elftal leiden in de halve finale van de Croky Cup tegen Antwerp.”

De crisis in Anderlecht is compleet, maar de club weet nu waar ze staan en wat de prioriteiten zijn. Een nieuwe sportieve baas die ook een trainer meebrengt lijkt het meest logisch om uit deze impasse te geraken. Liever gisteren dan vandaag.