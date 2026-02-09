"Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden"

"Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vincent Kompany is aan heel mooie dingen bezig bij Bayern München. Vorig seizoen werd al een titel gepakt, dit jaar willen ze ook in de Champions League hoge ogen gaan gooien. In 2026 zal het misschien wel gaan gebeuren.

De zoektocht naar een tweede titel op rij in de Duitse Bundesliga? Dat lijkt stilaan een ‘zekerheid’. Bij de start van 2026 was de kloof met eerste achtervolger Borussia Dortmund al negen punten, Bayer Leverkusen en Leipzig volgden al op twaalf eenheden. En ook nu zijn er nog zes punten over.

Champions League als ultieme doel?

In de Duitse Beker staan ze ondertussen ook al in de kwartfinales en hebben ze dus ook nog alle kansen op de prijzen, te beginnen deze week tegen Leipzig. in de Champions League eindigden ze tweede in de League Phase met een knappe 21 op 24.

Enkel op bezoek bij Arsenal werd verloren, verder doet Bayern het voorlopig bijzonder goed. En dus mag er gedroomd worden in 2026, zoveel is duidelijk. Wat mogen we van Bayern én van Kompany verwachten? “Ik kijk met bewondering naar de trainer én mens.”

Hans Vandeweghe en Ruben Van Gucht vol lof voor Vincent Kompany

“Eric Gerets, Michel Preud’homme en Raymond Goethals hebben ook zo hun verdiensten, maar Kompany is voor mij een pionier”, is Ruben Van Gucht in De Zondag wel bijzonder lyrisch voor de gewezen Rode Duivel en huidig trainer.


En ook Hans Vandeweghe is vol lof: “Als voetballer was hij goed en won hij zowat alles wat er te winnen viel. Met de Champions League erbij kan hij zomaar de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

10:13
Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

10:12
'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

09:04
14
Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

10:00
"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

09:30
Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

08:20
Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge Reactie

Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge

09:15
Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

08:40
6
Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

07:20
10
"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

07:40
2
🎥 Wat een debuut! Hyeon-gyu Oh laat zich meteen gelden in Turkije

🎥 Wat een debuut! Hyeon-gyu Oh laat zich meteen gelden in Turkije

08:00
🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het klinkt misschien raar" Reactie

🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het klinkt misschien raar"

23:56
15
Pro League introduceert iets nieuws: KV Kortrijk valt meteen in de prijzen

Pro League introduceert iets nieuws: KV Kortrijk valt meteen in de prijzen

06:30
1
Nu wordt het wel héél heet onder de voeten van Pocognoli: supporters in opstand, politie komt tussen

Nu wordt het wel héél heet onder de voeten van Pocognoli: supporters in opstand, politie komt tussen

22:00
Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

23:00
1
Het dreigt een héél woelige week te worden voor Olivier Renard: dit staat er morgen al op het programma

Het dreigt een héél woelige week te worden voor Olivier Renard: dit staat er morgen al op het programma

20:15
Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten"

Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten"

21:40
3
📷 Vermant en Tzolis achterna? Speciale viering bij KV Mechelen, met een stevige vloek erbovenop Reactie

📷 Vermant en Tzolis achterna? Speciale viering bij KV Mechelen, met een stevige vloek erbovenop

22:20
4
Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was Reactie

Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was

22:10
4
"Nu ook verkoudheid voor Mignolet": supporters kirren van plezier na demonstratie Club Brugge

"Nu ook verkoudheid voor Mignolet": supporters kirren van plezier na demonstratie Club Brugge

22:30
3
Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was Reactie

Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was

21:35
4
Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?

Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?

21:20
KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht

KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht

21:11
"Hij is een kutspeler": Michel Wuyts doet boekje open over wat Besnik Hasi tegen hem zei

"Hij is een kutspeler": Michel Wuyts doet boekje open over wat Besnik Hasi tegen hem zei

20:30
5
Rondje Europa: Haaland redt Guardiola, Kompany maakt indruk en rond deze Rode Duivel kan Garcia niet meer

Rondje Europa: Haaland redt Guardiola, Kompany maakt indruk en rond deze Rode Duivel kan Garcia niet meer

20:00
🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

18:45
13
Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege

Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege

20:21
Zelfverzekerde Kos Karetsas twijfelt niet aan top zes: "Anderlecht compleet gedomineerd" Reactie

Zelfverzekerde Kos Karetsas twijfelt niet aan top zes: "Anderlecht compleet gedomineerd"

17:45
2
"Hello darling": Ruben van Gucht blijft indruk maken op zijn manier, maar heeft er ook rijverbod bij De derde helft

"Hello darling": Ruben van Gucht blijft indruk maken op zijn manier, maar heeft er ook rijverbod bij

21:00
2
Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

16:53
6
Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club

Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club

16:45
Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal: "We zijn er absoluut niet mee akkoord" Reactie

Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal: "We zijn er absoluut niet mee akkoord"

16:13
18
Gaat Divock Origi stoppen? Zijn makelaar antwoordt duidelijk

Gaat Divock Origi stoppen? Zijn makelaar antwoordt duidelijk

19:30
2
Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

16:30
🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

17:30
12
Al voor de aftrap een vijfvoudige(!) domper voor Ivan Leko en Club Brugge tegen Standard

Al voor de aftrap een vijfvoudige(!) domper voor Ivan Leko en Club Brugge tegen Standard

18:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

mr Z mr Z over 'De koppen blijven rollen: topstuk krijgt ontslag bij RSC Anderlecht' Walter Baseggio Walter Baseggio over Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden Timmy89 Timmy89 over Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht' Don Bozhinov Don Bozhinov over KV Mechelen - Antwerp: 2-0 Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was laszlo laszlo over 🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het zal raar klinken" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten" Grigri Grigri over Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen? TatstOn TatstOn over Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal: "We zijn er absoluut niet mee akkoord" Real09 Real09 over "Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved