"Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden"

Vincent Kompany is aan heel mooie dingen bezig bij Bayern München. Vorig seizoen werd al een titel gepakt, dit jaar willen ze ook in de Champions League hoge ogen gaan gooien. In 2026 zal het misschien wel gaan gebeuren.

De zoektocht naar een tweede titel op rij in de Duitse Bundesliga? Dat lijkt stilaan een ‘zekerheid’. Bij de start van 2026 was de kloof met eerste achtervolger Borussia Dortmund al negen punten, Bayer Leverkusen en Leipzig volgden al op twaalf eenheden. En ook nu zijn er nog zes punten over.

Champions League als ultieme doel?

In de Duitse Beker staan ze ondertussen ook al in de kwartfinales en hebben ze dus ook nog alle kansen op de prijzen, te beginnen deze week tegen Leipzig. in de Champions League eindigden ze tweede in de League Phase met een knappe 21 op 24.

Enkel op bezoek bij Arsenal werd verloren, verder doet Bayern het voorlopig bijzonder goed. En dus mag er gedroomd worden in 2026, zoveel is duidelijk. Wat mogen we van Bayern én van Kompany verwachten? “Ik kijk met bewondering naar de trainer én mens.”

Hans Vandeweghe en Ruben Van Gucht vol lof voor Vincent Kompany

“Eric Gerets, Michel Preud’homme en Raymond Goethals hebben ook zo hun verdiensten, maar Kompany is voor mij een pionier”, is Ruben Van Gucht in De Zondag wel bijzonder lyrisch voor de gewezen Rode Duivel en huidig trainer.



En ook Hans Vandeweghe is vol lof: “Als voetballer was hij goed en won hij zowat alles wat er te winnen viel. Met de Champions League erbij kan hij zomaar de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden.”