"Nu ook verkoudheid voor Mignolet": supporters kirren van plezier na demonstratie Club Brugge

Club Brugge maakte indruk tegen Standard, dat is het minste wat we kunnen zeggen. De Rouches kwamen er niet aan te pas en moesten met 3-0 naar huis. De score had zelfs nog veel hoger kunnen oplopen.

Was het de sterkte van Club Brugge of (ook) de zwakte van Standard? Dat is niet altijd even makkelijk en eenduidig te zeggen. Want tegen een sterke ploeg kan je zelden veel kansen ontwikkelen, dus was het misschien geen onkunde van de Rouches.

Simon Mignolet was zo goed als werkloos de hele wedstrijd. En dat hadden ook de supporters gezien, waarop die meteen hier en daar een lekker prikje uitdeelden naar de supporters van Standard toe tijdens en na de wedstrijd.

"Simon Mignolet zal ook een verkoudheid hebben opgelopen na deze wedstrijd", klonk het onder meer. Een duidelijke verwijzing naar de weinige kansen van de bezoekers. Al maakten de spelers van Club Brugge wel indruk.

Heel wat onder hen straalden en kwamen tot vele kansen. De 3-0 was dan ook zeker geen overdreven score, al wilden ze eigenlijk zelfs nog meer. Op de sociale media regende het dan ook reacties over de sterke prestatie.

Lees ook... Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was

