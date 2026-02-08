KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

De nederlaag tegen OH Leuven was zaterdag al pijnlijk voor KAA Gent, maar kreeg een bijzonder nare nasmaak. Een zware botsing zorgde voor grote ongerustheid in de Planet Group Arena.

Zaterdagavond verloor KAA Gent met in eigen huis met 1-3 van OH Leuven. De bezoekers konden verrassen en kwamen al snel op voorsprong. Na 25 minuten spelen stond de 0-2 al op het bord.

Kort na het uur werd de wedstrijd echter overschaduwd door een zeer lelijke botsing. Wilfried Kanga ging naar een voorzet en OHL-doelman Tobe Leysen wou het leer weg boksen. Dat verliep niet zoals gepland.

De twee kwamen bijzonder hard in botsing, waardoor Tobe Leysen meteen buiten westen was. Ook bij Kanga leek de schade groot. Hij bloedde zelfs uit zijn neus.

Zware klap voor Kanga

Ondertussen kwamen de Buffalo's met een update over hun aanvaller. Hij werd tijdens de wedstrijd meteen naar het ziekenhuis gebracht. "Wilfried Kanga heeft in de wedstrijd tegen OHL een stevige hersenschudding opgelopen", meldt Gent.

"Hij bracht de nacht door in het UZ Gent, maar mocht vanmorgen het ziekenhuis verlaten. Onderzoek heeft geen breuken of bloedingen aan het licht gebracht", besluit de club. Hij zal ongetwijfeld even buiten strijd zijn.