Het dreigt een héél woelige week te worden voor Olivier Renard: dit staat er morgen al op het programma

De povere resultaten en spelniveau dreigen steeds meer op de schouders van sportief directeur Olivier Renard te gaan terechtkomen. Na de nederlaag in Genk bleef het nog rustig, maar voor de fans lijkt de emmer nu wel helemaal overgelopen.

De spreekwoordelijke druppel is zelfs een tijdje geleden al gevallen, maar het dreigt straks weer op een supportersrevolte uit te draaien. U moet er maar eens de commentaren op sociale media op nalezen.

De Fan Council van Anderlecht wordt heet voor Renard

Morgenavond staat er bij Anderlecht de viermaandelijkse Fan Council gepland en die belooft geanimeerd te worden. De fans zijn de situatie bij hun club beu en eisen uitleg van de verantwoordelijken.

En dan komen ze in de eerste plaats uit bij de man die de kern heeft samengesteld én vorige zomer een nieuw contract heeft gegeven aan Besnik Hasi, ondanks de waarschuwingen van de supporters dat het nooit goed ging aflopen.

Die twee zaken zullen zonder twijfel morgen op tafel komen en het belooft een warme avond te worden voor Renard. Maar niet alleen voor hem. Ook de andere bestuursleden, met CEO Kenneth Bornauw op kop, zullen antwoorden moeten hebben op de vele vragen die de fans hebben. Hun Facebook-pagina staat er al vol mee.

De rust op Anderlecht zal niet snel terugkeren

Het is slechts het begin van een heel woelige week na de verliesmatchen tegen Standard, Antwerp en Genk. Komende donderdag staat de belangrijkste match van het seizoen op het programma, met de verplaatsing naar Antwerp voor de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup.



Als die finale niet gehaald wordt, zou er in het Lotto Park komende zondag tegen La Louvière wel eens een heel negatieve sfeer kunnen hangen, of erger. Dat vingen we alvast op op de parking van de bussen in Genk, waar velen hun onvrede aan het uiten waren.

Anderlecht wou dit seizoen rust creëren rond de club, maar het tegenovergestelde is waar. Overleeft Olivier Renard? Wie wordt de nieuwe coach? Hoe reageert Marc Coucke straks? Allemaal vragen waar het antwoord de komende dagen/weken op moet komen.