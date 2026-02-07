Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

Club Brugge speelt zondagavond tegen Standard. Blauw-zwart loste de selectie voor die wedstrijd en daarbij vallen toch enkele afwezigen op.

Selectie bekendgemaakt

Club Brugge heeft de selectie voor de match van zondag tegen Standard bekendgemaakt op zijn website. Daarbij vallen vooral enkele namen van afwezige spelers op.

Joël Ordonez is voor deze wedstrijd wel opnieuw van de partij. Hij was er de voorbije keren niet bij door een schorsing, maar kan nu weer opgesteld worden door trainer Ivan Leko.

Aanwinst Lemaréchal niet in selectie

Opvallend is wel enkele namen die ontbreken. De eerste die er niet bij is, is Jorne Spileers. Voorlopig is er nog niet gecommuniceerd wat er met hem zou schelen.

Ook Reis is niet opgenomen in de selectie. En vreemd is ook dat nieuwkomer Lemaréchal niet voorkomt in het lijstje met beschikbare spelers voor Leko.

Lees ook... Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko›

De volledige selectie van Club Brugge voor deze wedstrijd tegen Standard in het Jan Breydelstadion kan je raadplegen op de website van blauw-zwart. Dat kan door op deze link te klikken.