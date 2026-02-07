Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

Rudi Garcia moet nu al naar oplossingen zoeken. Leandro Trossard verliet zaterdag in de wedstrijd tegen Sunderland geblesseerd het veld.

Arsenal won met 3-0 van Sunderland en staat zo op 56 punten in de Premier League. De Londenaren hebben daarmee een voorsprong op Manchester City, dat 47 punten telt maar zondag een topper speelt tegen Liverpool.

Een lange blessure?

Het enige slechte nieuws was de vroege exit van Leandro Trossard. De Rode Duivel moest in de slotfase afhaken met pijn aan de achterkant van het bovenbeen. De Arsenal-winger kon niet meer verder en werd twee minuten voor affluiten naar de kant gehaald. Trossard was nochtans belangrijk bij de 1-0 met een assist.

Jammer, want de Belg is dit seizoen in bloedvorm. In de competitie zit hij aan 5 goals en 5 assists. In de Champions League is hij al even efficiënt met 1 doelpunt en 3 assists.

Niet van de partij in maart?

Een blessure die slecht uitkomt voor de Rode Duivels, die in maart weer samenkomen. In aanloop naar het WK speelt België oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico. Rudi Garcia wil met een volledige groep kunnen testen.



De medische onderzoeken moeten nu uitwijzen hoe ernstig de blessure is. Bij slecht nieuws zal Garcia moeten schakelen en mogelijk een nieuwe naam oproepen. Mika Godts bijvoorbeeld: de winger van Ajax is in de Eredivisie sterk bezig.