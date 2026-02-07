KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

Keano Vanrafelghem voelt dat zijn moment bij KV Mechelen is aangebroken. De 22-jarige aanvaller is eindelijk weer fit en ziet met het vertrek van concurrent Lion Lauberbach zijn kansen groeien. "Ik weet wat ik kan en wat mijn kwaliteiten zijn. Ik ben klaar", zegt hij in HLN.

Na 195 dagen blessureleed is de aanvaller verlost van zijn fysieke zorgen. Zijn operatie aan de adductoren ligt achter hem en hij voelt zich opnieuw top. “Fysiek en mentaal voel ik me uitstekend. Héél goed zelfs.”

De zware periode werd draaglijker dankzij de steun van zijn omgeving en zijn vriendin, die hij leerde kennen tijdens zijn revalidatie. “Zij, en mijn familie en vrienden, hebben me erdoor gesleurd. Daardoor ben ik er sterker uitgekomen.”

Keano Vanrafelghem wil zijn stempel drukken bij KV Mechelen

Sinds de winterbreak liet Vanrafelghem zich al opmerken met sterke invalbeurten en een doelpunt in Leuven. Hij wil nu echt zijn stempel drukken bij Malinwa. “Ik heb mijn stempel nog niet kunnen drukken, dus dat is mijn ultieme doel.”

De aanvaller voelt het vertrouwen van coach Fred Vanderbiest en gelooft in zijn kwaliteiten. “Ik heb een neus voor goals en breng creativiteit. Ik wil héél graag en heb het vuur in mij. Malinwa past bij mij.”



Met heel wat belangrijke wedstrijden in aantocht wil Vanrafelghem zijn kans grijpen in de strijd om de top zes. Te beginnen tegen Antwerp. “Dat kan een make-or-break-match worden, maar we blijven vechten. Zondag zullen we er staan.”