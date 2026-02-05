Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door
Foto: © photonews

Jelle Van Damme heeft een prima carrière achter de rug en speelde daarbij ook bij diverse Belgische profclubs. En dus wordt hem vaak de vraag gesteld voor wie zijn hart nu het meeste of het hardste klopt: Antwerp, Standard of Anderlecht?

Afgelopen weekend was Jelle Van Damme te gast op Sclessin voor de Clasico tussen zijn twee ex-ploegen Standard en RSC Anderlecht. En ook bij Royal Antwerp FC heeft de gewezen verdediger nog een verleden als voetballer.

Jelle Van Damme spreekt over zijn clubs

Rest de veelgestelde vraag: waar voelde hij zich het best, of waar klopt zijn hart nu nog het hardste voor? Daar heeft Van Damme nu zijn licht op laten schijnen, al wilde hij ook niet al te veel stelling nemen en ziet hij vooral het positieve in alle clubs.

"Ik heb vier geweldige jaren gekend bij Anderlecht, de beste uit mijn carrière, zéker qua trofeeën", aldus Van Damme in Het Nieuwsblad. Met twee titels, een beker en drie supercups mag hij daarover zeker niet klagen.

Sclessin en de imposante Tribune 2 van Antwerp

"Standard voelt dan weer als thuiskomen. Ik speelde er één jaar langer en liet mijn hart en ziel achter op dat veld. Dat voel ik nog steeds heel fel als ik er terugkeer", is de coryfee van Anderlecht en Standard duidelijk.

En ook bij Antwerp voelde hij zich meteen welkom: "Ik heb er natuurlijk minder lang gespeeld, maar ik ben er wel vanaf minuut één geaccepteerd. Toen Luciano D’Onofrio mij kwam halen in Amerika, wist ik: dit gaat marcheren. Dat publiek, die grinta, die vastberadenheid… Ik ben zo blij dat Tribune 2 terug is. Qua sfeer gaat er niets boven een vol Sclessin – omdat het aantal fans gewoon nog hoger ligt – maar het geluid dat uit die ene Tribune 2 kwam – dat rauwe – was nóg imposanter."

