Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 5 reacties
Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arthur Vermeeren zit op een dood spoor bij Olympique Marseille. Galatasaray leek een uitweg te bieden, maar de Turkse topclub heeft zich om een héél specifieke reden teruggetrokken.

Arthur Vermeeren komt de voorbije weken niet meer in de plannen van Roberto De Zerbi voor. Het jeugdproduct van Antwerp FC hoopte dan ook op een oplossing tijdens de wintermercato.

Galatasaray meldde zich de voorbije uren om Vermeeren uit zijn lijden te verlossen. Meer zelfs: Cim Bom Bom en l'OM hadden een akkoord over een verhuur met aankoopoptie.

Transfer van Arthur Vermeeren naar Galatasaray leek rond...

De transfer is in laatste instantie afgesprongen. En de reden zorgt ervoor dat Vermeeren met zijn neus héél hard op de feiten wordt gedrukt.

Okan Buruk besliste na een videocall met Vermeeren om de deal af te blazen. De Turkse media weten dat de coach van Galatasaray heeft geoordeeld dat de gesloten persoonlijkheid van Vermeeren niet zou aarden in Istanboel.

Met de neus op de feiten


Is die vaststelling een wederkerend feit? Sinds zijn vertrek op De Bosuil passeerde Vermeeren al bij Atlético Madrid, RB Leipzig en Marseille. De 20-jarige middenvelder slaagde er nergens in om door te breken.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Coupe de France
Coupe de France Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Marseille
Galatasaray
Arthur Vermeeren

Meer nieuws

LIVE: Tijd dringt voor Charleroi en Union SG! Live

LIVE: Tijd dringt voor Charleroi en Union SG!

22:01
OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

22:00
1
Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

21:40
Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

20:20
'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

21:20
Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

20:40
Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

20:00
1
Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

19:40
5
En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

19:20
Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

19:00
3
Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

18:40
1
Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

18:20
Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

18:00
1
Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

17:00
Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

17:40
1
Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn! De derde helft

Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn!

17:20
"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

16:30
Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

16:00
'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'

'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'

15:30
2
De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

15:00
Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden? Analyse

Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden?

14:40
Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

14:20
4
Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

14:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

12:20
Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

13:30
1
Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

12:20
DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

13:00
Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

12:00
24
Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

12:50
13
Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

12:40
Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen? Analyse

Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen?

11:40
2
Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

11:20
14
Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

09:30
Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

11:00
4
Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

08:20
10
Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

10:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 20
Antalyaspor Antalyaspor 1-1 Trabzonspor Trabzonspor
Kasimpasa Kasimpasa 0-1 Samsunspor Samsunspor
Alanyaspor Alanyaspor 1-3 Eyüpspor Eyüpspor
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 2-2 Rizespor Rizespor
Göztepe Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Besiktas Besiktas 2-1 Konyaspor Konyaspor
Genclerbirligi Genclerbirligi 2-1 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Galatasaray Galatasaray 4-0 Kayserispor Kayserispor
Kocaelispor Kocaelispor 0-2 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos Jasperd Jasperd over OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh Joske89 Joske89 over Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven' RememberLierse RememberLierse over Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78' Andreas2962 Andreas2962 over Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen' FCBalto FCBalto over Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat Sedona Sedona over Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd filip hendrix filip hendrix over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters Frosties Frosties over Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen RememberLierse RememberLierse over Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved