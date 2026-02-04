Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

Arthur Vermeeren zit op een dood spoor bij Olympique Marseille. Galatasaray leek een uitweg te bieden, maar de Turkse topclub heeft zich om een héél specifieke reden teruggetrokken.

Arthur Vermeeren komt de voorbije weken niet meer in de plannen van Roberto De Zerbi voor. Het jeugdproduct van Antwerp FC hoopte dan ook op een oplossing tijdens de wintermercato.

Galatasaray meldde zich de voorbije uren om Vermeeren uit zijn lijden te verlossen. Meer zelfs: Cim Bom Bom en l'OM hadden een akkoord over een verhuur met aankoopoptie.

Transfer van Arthur Vermeeren naar Galatasaray leek rond...

De transfer is in laatste instantie afgesprongen. En de reden zorgt ervoor dat Vermeeren met zijn neus héél hard op de feiten wordt gedrukt.

Okan Buruk besliste na een videocall met Vermeeren om de deal af te blazen. De Turkse media weten dat de coach van Galatasaray heeft geoordeeld dat de gesloten persoonlijkheid van Vermeeren niet zou aarden in Istanboel.

Met de neus op de feiten



Is die vaststelling een wederkerend feit? Sinds zijn vertrek op De Bosuil passeerde Vermeeren al bij Atlético Madrid, RB Leipzig en Marseille. De 20-jarige middenvelder slaagde er nergens in om door te breken.