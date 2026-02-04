DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

KAA Gent heeft er een pittige wintermercato opzitten. De komende weken zal het erop of eronder zijn wat de top-6 en de Champions' Play-offs betreft. Ondertussen heeft het nog een deal wereldkundig gemaakt.

KAA Gent was de voorbije weken volop bezig met zijn kern opnieuw samen te proberen stellen. Daartoe wilde het ook een aantal uitgaande deals regelen, zodat er plaats komt in de kern en meer geld in de buidel. 

KAA Gent rond deal af met Mohamed Soumah

Ondertussen is de deal rond Mohamed Soumah in kannen en kruiken. De verdediger en kapitein van Jong Gent trekt naar het Zweedse IK Sirius. "Mohamed Soumah zet zijn carrière verder bij de Zweedse eersteklasser IK Sirius."

"Soumah kwam in totaal 70 keer in actie voor Jong KAA Gent en zorgde mee voor de promotie naar de Challenger Pro League in 2025, als eerste belofteploeg ooit. Nu is hij klaar voor een nieuwe uitdaging in het buitenland."

KAA Gent verliest kapitein van Jong Gent

"We bedanken Soumah voor zijn inzet, professionaliteit en leiderschap tijdens de voorbije seizoenen. Veel succes in Zweden, Mohamed!", aldus de Buffalo's op hun webstek in een bericht waarin ze hem veel succes wensen in de verder carrière.

De verdediger uit Guinee heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 400.000 euro en lag nog tot juni 2028 onder contract in de Planet Group Arena, maar deze winter heeft hij dus besloten om andere oorden op te zoeken.

