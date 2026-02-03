OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

Het hing al langer in de lucht, maar nu is het officieel: George Ilenikhena is een speler van Al-Ittihad. De spits volgt Karim Benzema op, die de overstap maakte naar Al-Hilal.

George Ilenikhena werd zelf vervangen door Simon Adingra bij Monaco, die op zijn beurt werd vervangen door Nilson Angulo bij Sunderland. Zo ontvouwde zich op de laatste dag van de wintermercato nog een opvallende, en Belgisch getinte, stoelendans.

De Nigeriaan was in de zomer van 2024 bij AS Monaco terechtgekomen, dat hem kocht van Antwerp. Voor zijn passage in België genoot hij zijn opleiding bij Amiens. Nu trekt hij naar een ander continent met een transfer naar het Aziatische Al-Ittihad.

Volgens RMC Sport bedraagt de transfersom maar liefst 33 miljoen euro. Dat is een pak meer dan zijn marktwaarde, die door Transfermarkt wordt geschat op 12 miljoen euro. Monaco doet daarmee uitstekende zaken.

Een contract tot 2029

Hij was voor 18,75 miljoen euro naar Monaco gehaald. Antwerp had in de zomer van 2023 zelf zes miljoen euro neergeteld om hem over te nemen van Amiens.





De in Lagos geboren speler ondertekende bij de Tigers een contract tot juni 2029. Zijn loon zal er, weinig verrassend, ook een stuk hoger liggen dan wat hij in Monaco verdiende. Antwerp passeert ook nog langs de kassa. De club bedong een fors doorverkooppercentage.