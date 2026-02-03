Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

Na het ontslag van Besnik Hasi is Anderlecht volop op zoek naar een nieuwe trainer. In de Sporza-podcast 90 minutes werden al enkele opvallende profielen naar voren geschoven.

Anderlecht besloot zondagavond om Besnik Hasi te ontslaan. De Kosovaar kwam maandag op Neerpede afscheid nemen van de spelerskern. Ondertussen is paars-wit druk op zoek naar een vervanger.

Bij de podcast 90 minutes, van Sporza, liet het panel zich uit over de situatie. Wesley Sonck heeft een duidelijk idee van hoe de volgende Anderlecht-coach er moet uitzien.

Ervaring en autoriteit: dat profiel mist Anderlecht volgens Sonck

"Ik denk direct aan iemand van het type Michel Preud'homme. Zo'n type, hé. Iemand die veel gewonnen heeft, status heeft én ook eens durft te vegen als hij moet vegen. Op de koop toe is hij ook heel goed als mens, naar zijn spelers toe. Maar ik weet dat hij zoiets niet zal doen", zegt de voormalige spits.

"Louis van Gaal, misschien?", stelt Filip Joos voor, al moet daar snel iets aan worden toegevoegd. "Maar we spreken nu ook over geld, want mensen als Preud'homme komen niet voor niets", zegt de commentator.

Als Anderlecht wil uitpakken met een naam, zal het sowieso moeten betalen. Maar misschien is het beter om éénmaal juist te kiezen dan keer op keer te gokken. Paars-wit had sinds zijn laatste prijs maar liefst 13 trainers.





"Hein Vanhaezebrouck zou dat ook kunnen, Philippe Clement, Mark van Bommel …", voegt Sonck eraan toe. "Je moet zoeken naar dat soort gasten, al zijn sommigen wel gewoon om te trainen en te spelen met jongens van een hoger niveau."