Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken"

STVV verloor zaterdagavond thuis met 0-2 van Charleroi. Ondanks het verlies zijn de Limburgers trots op hun prestaties.

STVV stond voor een moeilijke opdracht in de wedstrijd tegen Charleroi. De Carolo’s hadden onder leiding van Hans Cornelis nog geen enkele wedstrijd verloren. Na de 0-2-winst op het veld van STVV is Charleroi nu al zeven wedstrijden onklopbaar.

Discutabel rood voor Muja

Geen verrassing dus dat STVV punten liet liggen tegen dit Charleroi, al zat er wel meer in voor de mannen van Wouter Vrancken. Een discutabele rode kaart voor Muja zorgde ervoor dat een sterk STVV met tien man verder moest.

"Er zat meer in"

Zelfs met tien speelde STVV sterk. Dat vond STVV-verdediger Robert-Jan Vanwesemael ook: “Er zat zeker veel meer in, zowel elf tegen elf als tien tegen elf,” sprak de 23-jarige Belg na de wedstrijd bij Sporza.

“We kregen één kans tegen en het was meteen een doelpunt. Het is jammer, maar we hebben wel gevochten en daar mogen we blij mee zijn,” vulde Vanwesemael hoopvol aan.

Focus op verplaatsing naar Westerlo

“Nu is het focus op Westerlo en dan zien we wel waar we uitkomen,” vervolgde hij. STVV gaat vrijdag op het veld van Westerlo op zoek naar drie punten. In de thuiswedstrijd verloor STVV met 0-3 van de Kemphanen.





Toch ziet Vanwesemael de verplaatsing niet al te somber in. “Er is niks aan de hand, we moeten ons geen zorgen maken,” sprak hij na het verlies tegen Charleroi. Westerlo kan een gedreven Sint-Truiden verwachten.