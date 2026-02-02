Zulte Waregem casht, Club en Cercle zien spelers vertrekken en Olympic Charleroi haalt aanvaller bij STVV

Olympic Charleroi haalt Jay-David Mbalanda binnen op huurbasis. Het jonge talent werd opgeleid bij Sint-Truiden. Intussen neemt Zulte Waregem afscheid van drie spelers, terwijl Cercle Brugge er één laat vertrekken.

Olympic Charleroi verkeert in zware moeilijkheden in de Challenger Pro League en staat momenteel helemaal laatste. Les Dogues, die een deel van de mercato geen transfers konden afronden, moeten zich snel versterken om hun plaats in het profvoetbal te redden.

Op zoek naar offensieve versterking haalt het ROC Jay-David Mbalanda binnen. De 18-jarige aanvaller werd opgeleid bij Sint-Truiden en speelde de voorbije twee seizoenen zes wedstrijden met de A-kern, maar kon zich daar nog niet doorzetten. Hij wordt tot juni uitgeleend.

Beweging bij Cercle, Club NXT en Zulte Waregem

Ook bij Cercle Brugge is er uitgaand verkeer. Dalangunypole Gomis vertrekt er richting FC Sochaux, dat uitkomt in de Franse derde klasse. De centrale verdediger kwam in de zomer van 2024 naar Brugge en speelde amper drie wedstrijden voor het eerste elftal.

Club Brugge ziet dan weer een speler van Club NXT vertrekken. De 22-jarige centrale verdediger Jano Willems tekende bij Lierse, na 44 wedstrijden in de Challenger Pro League met de Brugse U23.

Tot slot is er ook heel wat beweging bij Zulte Waregem. De IJslandse verdediger Atli Barkarson trekt naar het Noorse Sogndal, Thibaud Sergeant tekent bij Lierse en doelman Ennio van der Gouw wordt uitgeleend aan het Portugese Rio Ave.