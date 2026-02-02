Nog een Belg naar de Premier League? Traditieclub in problemen wil meer dan 20 miljoen neerleggen

Nottingham Forest kijkt nadrukkelijk naar een Belg op de laatste dag van de transfermarkt. Arne Engels is uitgegroeid tot een concreet doelwit voor de Engelse eersteklasser.

Volgens Florian Plettenberg bracht Forest al een bod uit van 17 miljoen pond, omgerekend zo’n 20 miljoen euro, maar dat werd door Celtic afgewezen. De onderhandelingen lopen wel nog.

Engels, 22 jaar en Belgisch international, speelde dit seizoen al 37 wedstrijden voor de Schotse topclub en is een vaste waarde op het middenveld.

Arne Engels kan naar Nottingham Forest

Voor Forest is de komst van een extra centrale middenvelder prioritair in de strijd tegen degradatie. Eerdere pistes, zoals Davide Frattesi, liepen vast.

Engels heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een speler voor wie de Premier League lonkt. Zijn prestaties zijn bij veel clubs niet onopgemerkt gebleven.



De speler zelf zou openstaan voor een overstap naar Nottingham. De komende uren zullen uitwijzen of België er opnieuw een vertegenwoordiger bij krijgt op het hoogste Engelse niveau.