Jelle Vossen eerlijk over situatie en toekomst: "Jammer dat het zover is moeten komen"

Zulte Waregem deed een slechte zaak in het klassement van de Jupiler Pro League door in eigen huis te verliezen van KVC Westerlo met 0-1. Andermaal was er heel wat te doen rond Jelle Vossen, die pas laat mocht invallen.

Zulte Waregem was vroeg op achterstand gekomen tegen KVC Westerlo en de supporters van Essevee wilden impact zien. En dus riepen ze in de tweede helft - al lang niet meer voor het eerst dit seizoen - om ... Jelle Vossen.

Ontgoocheling is groot bij Jelle Vossen van Zulte Waregem

De man die vorig seizoen het winnende doelpunt maakte tegen RWDM om de titel en promotie te garanderen, zit nu meer dan hem lief is op de bank. Dit seizoen mocht nog maar 295 speelminuten spelen voor Zulte Waregem.

Dat hij vorige week niet mocht invallen tegen Club Brugge deed hem - ondanks (of misschien zelfs eerder net daardoor) het vele gejuich van de supporters - toch wel pijn. Tegen Westerlo kreeg hij een dik kwartier, maar hij kon niet scoren.

Jelle Vossen blijft alles geven voor Zulte Waregem

"Ik kan niet wegsteken dat ik op dit moment niet echt gelukkig ben", aldus Vossen zelf in een reactie na de nederlaag tegen Westerlo. "Het is heel erg jammer dat het zover is gekomen dat je in een situatie zit waarin je geen wedstrijdritme hebt."



"De laatste weken is het duidelijk dat ik niet gelukkig ben. Maar ik heb een contract tot het einde van het seizoen, dus ik zal - zoals ik dat altijd al heb gedaan - er alles aan doen in het shirt van Zulte Waregem waarin ik altijd alles heb gegeven."