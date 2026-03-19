🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

Liverpool heeft Galatasaray met 4-0 verslagen, maar Noa Lang raakte zwaar geblesseerd en moest op een draagberrie afgevoerd worden, waarna hij werd geopereerd. Gaat hij lang buiten strijd zijn? Er is nu meer duidelijkheid.

Veel spanning zat er op het veld in Liverpool niet in. Na de nederlaag in de heenwedstrijd hebben de mannen van Arne Slot Galatasaray in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League van de mat geveegd.

Zware handblessure voor Noa Lang

Los van de zege van de Reds werd de avond vooral overschaduwd door de zware blessure van Noa Lang. De voormalige winger van Club Brugge viel na de rust in, knalde hard tegen de reclameborden en bleef vervolgens op de grond liggen.

De medische staf had snel door dat het ernstig was. Lang hield zijn hand vast en verging van de pijn. Ook zijn ploegmaats en verschillende tegenstanders kwamen dichterbij, zichtbaar ongerust. En dus was het afwachten.

Noa Lang komt met update na operatie

De Nederlander verliet het veld op een brancard, onder applaus van de supporters op Anfield Road - toch wel klasse van de supporters van Liverpool in een nochtans belangrijk duel. Enkele uren later kwam Galatasaray met een update.

Lees ook... 📷 Niet voor gevoelige kijkers! Noa Lang wordt in shock weggevoerd na gruwelijke handblessure›

Noa Lang is in Liverpool met succes geopereerd aan een diepe snijwonde aan zijn rechterduim. De Galatasaray-speler deelde na de ingreep een foto. Het gaat goed met hem en op Instagram schreef hij een bemoedigende boodschap.