Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

Anderlecht moet elk seizoen verkopen om het budget rond te krijgen. Deze zomer zal dat niet anders zijn. Daarbij komt natuurlijk Nathan De Cat in beeld, maar paars-wit kan ook een pak geld krijgen voor een speler die nog maar 10 matchen op de teller heeft staan voor de Brusselaars.

Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard. De tweede duurste speler die Anderlecht bezit? Wel, dat is Keisuke Goto geworden. Die zag in de recente update van de gespecialiseerde voetbalstatistiekensite zijn waarde naar 8 miljoen euro stijgen.

Goto zijn marktwaarde steeg met 6,8 miljoen sinds zijn uitleenbeurt aan STVV

Dat is 4,5 miljoen meer dan de vorige update en... maar liefst 6,8 miljoen meer dan toen Anderlecht besliste om hem uit te lenen aan STVV. Daar is de 20-jarige Japanner helemaal doorgebroken met 10 goals en 5 assists in de competitie.

Anderlecht heeft dus een goeie zaak gedaan door hem uit te lenen en heeft daardoor een serieuze meerwaarde gecreëerd op hem. Maar dat heeft ook een keerzijde: Goto gaat deze zomer niet terugkeren als invaller. Dat heeft hij ook al aan zijn entourage laten weten.

Ofwel neemt Anderlecht hem terug als eerste spits ofwel moeten ze hem verkopen. Meer keuzes zijn er niet in dit verhaal, want Goto heeft dan wel nog een contract tot 2028, bijtekenen gaat hij niet doen voor hij merkt dat hij volop zijn kans gaat krijgen. En zijn marktwaarde staat nu misschien wel al op z'n hoogst.

Wat met Danylo Sikan?

Jérémy Taravel speelt intussen met Thorgan Hazard als valse negen, maar de 33-jarige ex-Rode Duivel heeft nog niet bijgetekend. Anderlecht zou een vlotscorende spits wel kunnen gebruiken volgend seizoen, maar zit ook nog met Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan.





Die laatste krijgt momenteel de tijd om te acclimatiseren. Maar ze hebben niet meer dan 5 miljoen euro uitgegeven om hem volgend seizoen geen kans te geven.

Het ziet er dan ook naar uit dat paars-wit gaat cashen op Goto als er een deftig bod binnenkomt. Want ze hopen natuurlijk op meer dan 8 miljoen gezien zijn leeftijd en kwaliteiten. En toch blijft het opmerkelijk dat net hij de tweede duurste speler is die ze hebben. Mario Stroeykens, Nathan Saliba en Mihajlo Cvetkovic volgen trouwens op plaats drie met zes miljoen.