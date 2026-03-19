Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

Foto: © photonews

Geboren in Charleroi speelde Ismaël Baouf tot op U19-niveau in de Belgische kleuren, waarna hij voor Marokko koos. Hij is nu voor het eerst opgeroepen voor de A-ploeg van de Atlasleeuwen. Spelen we hem zo ook definitief kwijt?

Na het vertrek van Walid Regragui wordt Marokko voortaan gecoacht door de Brusselaar Mohamed Ouahbi. Net als België werkt het in maart twee interessante oefenwedstrijden af om zich voor te bereiden op het WK.

Selectie van Mohamed Ouahbi van Marokko is gemaakt

De Atlasleeuwen nemen het eind deze maand op tegen Ecuador en Paraguay en maakten donderdag hun selectie bekend. Daarin duiken verschillende bekende namen op, zoals Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi en… Ismaël Baouf.

Baouf, een centrale verdediger geboren in Charleroi en tegenwoordig actief bij Cambuur in de Nederlandse tweede klasse, kwam tot bij de U19 uit voor België alvorens van sportnationaliteit te veranderen en voor Marokko te kiezen.

Ismaël Baouf wel, maar geen Rayane Bounida in de eerste selectie van Mohamed Ouahbi bij Marokko

Baouf, wereldkampioen bij de U20 en bijna altijd titularis onder leiding van uitgerekend Mohamed Ouahbi, pakt hiermee zijn eerste A-selectie. Daardoor kan hij officieel niet langer worden opgeroepen bij de Rode Duivels.

Rayane Bounida werd in de lijst verwacht, maar zit er niet bij. De internationale toekomst van het grote talent van Ajax blijft dus behoorlijk onzeker: hij speelde tot nu toe altijd voor België, al zijn de verwijzingen naar Marokko al vaker opgedoken.

