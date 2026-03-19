Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Aernout Van Lindt
Iran weigert in de Verenigde Staten te spelen en eist dat er uitgeweken wordt naar Mexico voor hun wedstrijden van het WK voetbal. Een scenario dat de groep van de Rode Duivels en de FIFA in logistieke chaos stort.

In België vraagt iedereen zich af of Iran het WK zal spelen. De Iraniërs zitten in de groep van de Rode Duivels met Egypte en Nieuw-Zeeland, maar hun deelname is onzeker door de politieke inrust na een inval van de Verenigde Staten.

Wijkt Iran uit naar Mexico ... en wat als ze doorgaan?

In eerste instantie zou Iran zijn wedstrijden in de Verenigde Staten spelen. Maar met de huidige spanningen (de oorlog) is de situatie veranderd. De Iraanse bond weigert op Amerikaanse bodem te spelen en zoekt naar een oplossing.

Er zijn gesprekken opgestart met de FIFA om de wedstrijden naar Mexico te verplaatsen. Een optie die ernstig wordt overwogen, ook al zorgt ze voor organisatorische problemen bij de andere ploegen, zo ook bij de Rode Duivels.

Een boycot van de Verenigde Staten, niet van het WK

De bondsvoorzitter, Mehdi Taj, kwam onlangs naar buiten met een paar stevige uitspraken over de zaak: "We bereiden ons voor op het WK. We boycotten de Verenigde Staten, we boycotten het WK niet," verklaarde hij bij Fars.


Als dat scenario bevestigd wordt, kan dat de opdracht van België bemoeilijken. De verplaatsingen zouden langer zijn en de organisatie zwaarder, zowel voor de spelers als voor de supporters. En wat als Iran zich zou plaatsen voor de volgende ronde(s)?

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

Mats Rits zondag gewoon in de basis bij Anderlecht? Jérémy Taravel heeft problemen

Ongelooflijk! Nu laat voormalig CEO RWDM failliet verklaren

Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem

Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht

Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München

Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken

Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen

'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

'Domenico Tedesco gooit reddingsboei en wil Loïs Openda nieuwe kans geven na flop in Turijn'

Niet toegelaten in kleedkamer van Arsenal én loon van (amper) vierhonderd euro per week: Max Dowman is de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

