Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Iran weigert in de Verenigde Staten te spelen en eist dat er uitgeweken wordt naar Mexico voor hun wedstrijden van het WK voetbal. Een scenario dat de groep van de Rode Duivels en de FIFA in logistieke chaos stort.

In België vraagt iedereen zich af of Iran het WK zal spelen. De Iraniërs zitten in de groep van de Rode Duivels met Egypte en Nieuw-Zeeland, maar hun deelname is onzeker door de politieke inrust na een inval van de Verenigde Staten.

Wijkt Iran uit naar Mexico ... en wat als ze doorgaan?

In eerste instantie zou Iran zijn wedstrijden in de Verenigde Staten spelen. Maar met de huidige spanningen (de oorlog) is de situatie veranderd. De Iraanse bond weigert op Amerikaanse bodem te spelen en zoekt naar een oplossing.

Er zijn gesprekken opgestart met de FIFA om de wedstrijden naar Mexico te verplaatsen. Een optie die ernstig wordt overwogen, ook al zorgt ze voor organisatorische problemen bij de andere ploegen, zo ook bij de Rode Duivels.

Een boycot van de Verenigde Staten, niet van het WK

De bondsvoorzitter, Mehdi Taj, kwam onlangs naar buiten met een paar stevige uitspraken over de zaak: "We bereiden ons voor op het WK. We boycotten de Verenigde Staten, we boycotten het WK niet," verklaarde hij bij Fars.



Als dat scenario bevestigd wordt, kan dat de opdracht van België bemoeilijken. De verplaatsingen zouden langer zijn en de organisatie zwaarder, zowel voor de spelers als voor de supporters. En wat als Iran zich zou plaatsen voor de volgende ronde(s)?