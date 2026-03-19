Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Tijdens de rust van de wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid werd Thibaut Courtois opvallend vervangen. Hij deed duidelijk niet alsof. De doelman van de Rode Duivels zou mogelijk zes weken buiten strijd zijn en zo ook de heenwedstrijd in de kwartfinales tegen Bayern kunnen missen.

Ondanks een uitstekende eerste helft is Thibaut Courtois na de rust niet meer op het veld verschenen in de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid. Dat baarde meteen zorgen voor de fans.

Rode Duivels én Bayern München op de helling?

De doelman van de Rode Duivels werd voor de tweede helft vervangen door Andriy Lunin. Courtois hield zich niet in en lijkt op een bijzonder slecht moment in het seizoen een vrij zware blessure te hebben opgelopen.

Volgens de Spaanse journaliste Arancha Rodríguez, die Real Madrid volgt voor COPE, zou hij mogelijk tot zes weken buiten strijd kunnen zijn, aangezien een scheur in de rechteradductor wordt vermoed. Een ferme domper op de feestvreugde.

Hoe lang zal Thibaut Courtois out zijn?

Als dat scenario klopt, zou de geboren Breeënaar de interlandperiode van de Rode Duivels missen, net als de twee oefenduels tegen de Verenigde Staten en Mexico. Ook de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München komt dan in gevaar.

Lees ook... Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen›

Een serieuze tegenvaller voor Rudi Garcia, die net op zijn doelman rekende om tijdens deze mini-stage voor meer stabiliteit te zorgen. Tegelijk biedt het een kans voor Mike Penders en Senne Lammens om zich nog wat nadrukkelijker in de kijker te spelen bij de Franse bondscoach.