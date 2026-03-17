Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Champions League waren we klaar voor de terugwedstrijden in de achtste finales. Daarbij viel toch wel heel wat spektakel te noteren. En ook wat slecht nieuws over Thibaut Courtois, die geblesseerd uitviel.

Manchester City - Real Madrid 1-2

Real Madrid trok met een ruime voorsprong uit de heenwedstrijd (3-0 in Madrid) naar Manchester, maar moest natuurlijk wel nog steeds opletten. Dat bleek ook uit de wedstrijd tussen Sporting Lissabon en Bodo/Glimt eerder op de dinsdagavond.

Thibaut Courtois speelde een prima eerste helft, waarbij hij vroeg in de wedstrijd een paar degelijke reddingen deed en vlak na de 0-1 van de Madrilenen vanop de stip - inclusief rode kaart voor de thuisploeg - een geweldige safe.

De thuisploeg milderde voor de rust wel nog tot 1-1, maar het viel vooral op dat er na de pauze een nieuwe doelman tussen de lijnen verscheen bij De Koninklijke. Thibaut Courtois viel uit met een spierblessure volgens de eerste berichten. 

De tweede helft was een maat voor niets. Real Madrid was zeker van de volgende ronde, Manchster City liet te weinig zien. Vinicius Junior zag de late 1-2 eerst nog afgekeurd worden, maar scoorde wat later alsnog het winnende doelpunt.

Arsenal - Bayer Leverkusen 2-0 en Chelsea - PSG 0-3

Arsenal won wel. Eze en Rice zorgden voor de doelpunten voor The Gunners. Chelsea van zijn kant had minder geluk, want ook zij gingen zwaar onderuit tegen PSG. Kvaratskhelia, Barcola en Mayulu deden de boeken toe.

17/03/2026 18:45Sporting Lissabon - Bodø Glimt3-0
17/03/2026 21:00Arsenal - Bayer Leverkusen2-0
17/03/2026 21:00Manchester City - Real Madrid1-2
17/03/2026 21:00Chelsea - PSG0-3

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Real Madrid
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

Nieuwste reacties

Don Bozhinov Don Bozhinov over BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau Don Bozhinov Don Bozhinov over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" Don Bozhinov Don Bozhinov over Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen roodwit1880 roodwit1880 over Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit Dirk ie Dirk ie over Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" CringeMedia CringeMedia over Manchester City - Real Madrid: 0-0 Bemmer Bemmer over Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC' bink bink over Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..." JaKu JaKu over Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved