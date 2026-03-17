Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

In de Champions League waren we klaar voor de terugwedstrijden in de achtste finales. Daarbij viel toch wel heel wat spektakel te noteren. En ook wat slecht nieuws over Thibaut Courtois, die geblesseerd uitviel.

Manchester City - Real Madrid 1-2

Real Madrid trok met een ruime voorsprong uit de heenwedstrijd (3-0 in Madrid) naar Manchester, maar moest natuurlijk wel nog steeds opletten. Dat bleek ook uit de wedstrijd tussen Sporting Lissabon en Bodo/Glimt eerder op de dinsdagavond.

Thibaut Courtois speelde een prima eerste helft, waarbij hij vroeg in de wedstrijd een paar degelijke reddingen deed en vlak na de 0-1 van de Madrilenen vanop de stip - inclusief rode kaart voor de thuisploeg - een geweldige safe.

De thuisploeg milderde voor de rust wel nog tot 1-1, maar het viel vooral op dat er na de pauze een nieuwe doelman tussen de lijnen verscheen bij De Koninklijke. Thibaut Courtois viel uit met een spierblessure volgens de eerste berichten.

De tweede helft was een maat voor niets. Real Madrid was zeker van de volgende ronde, Manchster City liet te weinig zien. Vinicius Junior zag de late 1-2 eerst nog afgekeurd worden, maar scoorde wat later alsnog het winnende doelpunt.





Arsenal - Bayer Leverkusen 2-0 en Chelsea - PSG 0-3

Arsenal won wel. Eze en Rice zorgden voor de doelpunten voor The Gunners. Chelsea van zijn kant had minder geluk, want ook zij gingen zwaar onderuit tegen PSG. Kvaratskhelia, Barcola en Mayulu deden de boeken toe.