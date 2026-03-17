Coach Nicky Hayen weet wat Genk nog tekortkomt ondanks derbyzege

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
KRC Genk pakte in de derby tegen STVV drie belangrijke punten, maar deed dat op een opvallend on-Genkse manier. Het plan van Nicky Hayen blijft om dominanter voetbal te spelen, al moet de basis eerst 100% in orde zijn.

KRC Genk won afgelopen weekend met 1-0 van STVV in de Limburgse derby. Wat meteen opviel: de Smurfen hadden slechts 36% balbezit. Dat is best atypisch voor hen.

"Aan het begin van de wedstrijd weet je zoiets niet, maar we hebben hun wel laten voetballen", vertelde Robin Mirisola bij ons na afloop. "Met een voorsprong kon dat ook, want de druk lag daardoor niet bij ons."

Genk speelde daardoor minder dominant voetbal. Of coach Nicky Hayen daar tijdens de play-offs weer verandering in wil brengen? "Laat ons eerst de volgende wedstrijd afwachten", opent hij rustig.

Nicky Hayen ziet progressie bij KRC Genk

"Wij proberen een stabiel elftal op het veld te brengen dat in eerste instantie minder doelpunten slikt dan voordien. Natuurlijk willen we dominanter worden. De spelers beginnen zaken vaker te herkennen", gaat Hayen verder.


"Alleen moeten we dat 90 minuten lang volhouden, elke keer opnieuw. Daar zijn we vandaag nog niet klaar voor", besluit hij. Genk zette dus opnieuw een stap in de goede richting, maar weet tegelijk dat er nog werk op de plank ligt voor de komende weken.

Geblesseerd of niet: deze Rode Duivel gaat op eigen verzoek gewoon mee naar de USA

La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

"Een fenomeen, zou altijd spelen voor België op het WK": analisten lyrisch over speler Genk

'Na Duitse interesse klopt nu ook AS Monaco op de deur voor JPL-sensatie'

Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen

Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard Analyse

Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Analyse

🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1" Opinie

Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 18/03 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 19/03 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 19/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 19/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 19/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 19/03 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 19/03 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 19/03 Panathinaikos Panathinaikos

Nieuwste reacties

