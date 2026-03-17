Coach Nicky Hayen weet wat Genk nog tekortkomt ondanks derbyzege

KRC Genk pakte in de derby tegen STVV drie belangrijke punten, maar deed dat op een opvallend on-Genkse manier. Het plan van Nicky Hayen blijft om dominanter voetbal te spelen, al moet de basis eerst 100% in orde zijn.

KRC Genk won afgelopen weekend met 1-0 van STVV in de Limburgse derby. Wat meteen opviel: de Smurfen hadden slechts 36% balbezit. Dat is best atypisch voor hen.

"Aan het begin van de wedstrijd weet je zoiets niet, maar we hebben hun wel laten voetballen", vertelde Robin Mirisola bij ons na afloop. "Met een voorsprong kon dat ook, want de druk lag daardoor niet bij ons."

Genk speelde daardoor minder dominant voetbal. Of coach Nicky Hayen daar tijdens de play-offs weer verandering in wil brengen? "Laat ons eerst de volgende wedstrijd afwachten", opent hij rustig.

Nicky Hayen ziet progressie bij KRC Genk

"Wij proberen een stabiel elftal op het veld te brengen dat in eerste instantie minder doelpunten slikt dan voordien. Natuurlijk willen we dominanter worden. De spelers beginnen zaken vaker te herkennen", gaat Hayen verder.



"Alleen moeten we dat 90 minuten lang volhouden, elke keer opnieuw. Daar zijn we vandaag nog niet klaar voor", besluit hij. Genk zette dus opnieuw een stap in de goede richting, maar weet tegelijk dat er nog werk op de plank ligt voor de komende weken.