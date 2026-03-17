'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

Nieuws kan soms heel snel evolueren. Enkele uren nadat AS Monaco het voortouw leek te hebben genomen in de strijd om de handtekening van Flavio Nazinho komt er al een club met nog meer naam en faam op de proppen.

Flavio Nazinho is bezig aan een prima seizoen bij Cercle Brugge. En op die manier maakt hij ook de tongen los. Steeds meer ploegen hebben hem op de radar staan, zoals we ook eerder op dinsdag al meldden op onze webstek.

AS Monaco en Stuttgart toonden al interesse in Flavio Nazinho van Cercle Brugge

Volgens informatie van journalist Matteo Moretto (Marca) is AS Monaco namelijk erg geïnteresseerd in Flavio Nazinho, de onbetwiste titularis op de linkerflank bij Cercle Brugge, die klaar lijkt voor een stap hogerop nadat hij bijna 100 duels voor De Vereniging heeft gespeeld.

Hij kwam in 2024 over van Sporting Portugal voor 1 miljoen euro en de 22-jarige Portugees wordt op Transfermarkt nu op 5 miljoen euro gewaardeerd. Vanuit Spanje en Duitsland - met name Stuttgart werd genoemd - zijn er ook al wat geruchten opgedoken.

PSG spant de kroon in de strijd om Flavio Nazinho

Maar nu heeft ook PSG zich laten horen in de strijd om Flavio Nazinho. De Parijse topclub wil er de speler heel graag bij hebben - dat ze en passant ook een van de grote concurrenten AS Monaco de loef kunnen afsteken zal zeker helpen.

Volgens Jeunes Footeux zou PSG hem nadrukkelijk op de radar hebben staan. De Parijzenaars willen ook Joel Ordonez wegplukken uit Jan Breydel en gaan de volgende weken en maanden aan tafel zitten met zowel Club als Cercle.



