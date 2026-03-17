'Na Duitse interesse klopt nu ook AS Monaco op de deur voor JPL-sensatie'

Na een vrij teleurstellend seizoen, ondanks de betere resultaten van de voorbije weken, is AS Monaco nu al op zoek naar versterking met het oog op de zomerse mercato. Onder impuls van Sébastien Pocognoli zouden de Monegasken hun zinnen hebben gezet op een speler uit onze Pro League.

Sébastien Pocognoli kende geen gemakkelijke start als trainer van AS Monaco, dat hij afgelopen oktober tot ieders verrassing vervoegde, komend van Union Saint-Gilloise waar hij op weg leek om als eerste hoofdtrainer sinds de promotie van de club naar de elite een tweede seizoen op rij aan te vatten.

De voorbije weken gaat het beter voor onze landgenoot: zijn Monegaskische ploeg verloor in de laatste acht duels slechts één keer en het won in de competitie zelfs in het Parc des Princes nadat het in de hoofdstad in de terugmatch van de Europese barrages de punten had gedeeld.

Als zesde op zes punten van de derde plaats, in handen van Olympique Marseille, mikt AS Monaco echter hoger en heeft het met het oog op de zomermercato al enkele profielen in het vizier. Eén daarvan is een speler uit onze Jupiler Pro League.

Volgens informatie van journalist Matteo Moretto (Marca) is AS Monaco namelijk erg geïnteresseerd in Flavio Nazinho, de onbetwiste titularis op de linkerflank bij Cercle Brugge, die klaar lijkt voor een stap hogerop nadat hij bijna 100 duels voor de Vereniging heeft gespeeld.


Hij kwam in 2024 over van Sporting Portugal voor 1 miljoen euro en de 22-jarige Portugees wordt op Transfermarkt nu op 5 miljoen euro gewaardeerd. Vanuit Spanje en Duitsland - met name Stuttgart werd genoemd - zijn er ook al wat geruchten opgedoken.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

