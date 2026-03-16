Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Club Brugge won afgelopen zaterdag met 1-2 bij KVC Westerlo. Ivan Leko gooide zelfs Gustaf Nilsson in de strijd om de overwinning binnen te slepen. En daar kan het blauw-zwarte clubbestuur niét om lachen.

In minuut 83 wisselde Ivan Leko Nicolo Tresoldi voor Gustaf Nilsson. Nochtans leek laatstgenoemde volledig afgeschreven bij Club Brugge.

We zijn dan ook duidelijk: Nilsson heeft geen toekomst meer bij blauw-zwart. Toch lapte Leko de duidelijke instructies aan zijn laars.

Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om keuze van coach

Het Laatste Nieuws weet dat de aanwezige clubbestuurders de invalbeurt van Nilsson absoluut niét konden smaken. "De beleidsmakers werden bij de invalbeurt op de tribune helemaal gek", klinkt het.

En dat was niét positief bedoeld. Al zal het Leko worst wezen. We schreven bij de aanstelling van de Kroaat als coach van Club Brugge al dat hij zich niet zomaar zal schikken.

Een héél duidelijk signaal van Ivan Leko aan zijn bazen



Meer zelfs: Leko geeft met de invalbeurt van Nilsson een héél duidelijk signaal aan zijn bazen. De titel mag dan wel een must zijn, maar heeft blauw-zwart ook voldoende wapens?