"Een fenomeen, zou altijd spelen voor België op het WK": analisten lyrisch over speler Genk

Wat Zakaria El Ouahdi andermaal liet zien voor KRC Genk was enorm knap te noemen - hij zit dan ook in ons Team van de Week. Dat de Limburgers hem komende donderdag in Freiburg moeten missen kan het verschil zijn tussen doorgaan naar de kwartfinales of niet.

Analisten lyrisch over Zakaria El Ouahdi van KRC Genk

Dat beseffen ook de analisten. "Het is een gigantische slok op de borrel. Het kan het verschil zijn tussen de kwartfinales of niet", bond Gilles De Coster de kat de bel aan in 90 Minutes. "In de vorm waarin hij nu zit is hij heel belangrijk."

Filip Joos pikte in en was lyrisch over de prestaties van de speler van Genk: "Het is doodzonde dat hij geen Rode Duivel is. Bij Marokko speelde hij één oefenmatchke en ondertussen is hij in de pikorde tweede achter Hakimi."

AS Roma moet Zakaria El Ouahdi komen halen

"Het is geen verwijt aan die jongen, maar als hij een WK wil spelen ... Als hij nu Belg is, dan zou hij dit WK gewoon spelen binnen een paar maanden. Daar zijn we het toch allemaal over eens? Het gaat er niet om of het nog kan."



"Hij heeft alles wat mij in voetbal aantrekt. Hij kan shotten én hij is positief in alles wat hij doet. Hoe hij die kader aanpakt tegen STVV? Hij is écht blij daarmee en altijd zo positief. Die jongen ... We gaan die zo hard missen. AS Roma: pak hem! Het is een fenomeen!"