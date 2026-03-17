De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

Manuel Gonzalez
| Reageer
De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

We zitten stilaan in de fase van de waarheid in de Jupiler Pro League. Op speeldag 30 weten we wie welke play-offs gaan spelen. De bepalende spelers van de voorlaatste speeldag verdienen echter ook hun moment in de spotlights. Met ons wekelijks team van de week.

Doelman

Veel kandidaten deze week: Nacho Miras redde Mechelen, Marcos Peano was uitstekend bij RAAL, Davy Roef bij Gent. Maar Maxence Prévôt was vooral geïnspireerd bij OH Leuven. Hij voorkwam met name dat Pflücke scoorde en zorgde ervoor dat Leuven won en uit de degradatiezone bleef.

Verdediging

Hij is een van de verrassingen van de afgelopen weken bij Genk: Josué Kongolo werd door Nicky Hayen in het diepe gegooid en was wederom zeer solide in de Limburgse derby. Na zijn goede wedstrijd tegen Freiburg is hij iemand om in de gaten te houden tijdens de play-offs.

De verdediging van OHL had het moeilijk, maar hield stand, met name dankzij Prévôt. Scoorde ook goede punten? Noë Dussenne, solide achterin (9 clearances, 3 intercepties) én hij scoorde zijn eerste doelpunt voor Leuven, iets wat hij sinds het begin van zijn carrière regelmatig doet.

Zijn blessure is al een flinke tegenvaller voor Mechelen, vooral omdat hij net een moeilijke periode achter de rug had. Moncef Zekri was een ware plaag op zijn flank en liet Ilay Camara herhaaldelijk achter zich. Aan de andere kant wist Zakaria El Ouahdi, een andere Belgisch-Marokkaan en een vaste waarde in ons team van de week, opnieuw te scoren en zo een fenomenaal seizoen af ​​te sluiten.

Middenveld

Gent blonk niet bepaald uit tegen Zulte Waregem, maar pakte wel drie cruciale punten en profiteerde van een solide en efficiënte middenveldprestatie van Leonardo Lopes Da Silva, die zelden het balbezit verloor. In een vergelijkbare wedstrijd was Kamiel Van de Perre de beste speler van Union, wat vaak veel zegt over het wedstrijdverloop.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Club Brugge leverde geen bijzonder indrukwekkende prestatie in Westerlo, maar wist toch de overwinning binnen te slepen, grotendeels dankzij hun X-factor, Christos Tzolis, die scoorde en een constante dreiging vormde. Aan de andere kant verdient Anthony Valencia een vermelding voor zijn doelpunt voor Antwerp tegen Standard Liège.

Aanval

Als RAAL de degradatieplay-offs weet te vermijden, kunnen ze Pape Fall bedanken, die twee keer scoorde tegen Cercle Brugge: de Wolven kunnen dromen van directe handhaving als ze Genk op de laatste speeldag verslaan.

Maar het mooiste doelpunt van het weekend werd achter de kazerne gescoord. Na een zeer goede wedstrijd werd de talentvolle Myron Van Brederode in de blessuretijd beloond met een schitterende volley die KV Mechelen naar de Champions' Play-offs loodst.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Maxence Andre Prévôt
Josue Ndenge Kongolo
Moncef Zekri

Meer nieuws

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

10:00
Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard Analyse

15:00
🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1" Opinie

11:50
Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

14:40
1
Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

14:00
1
Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

14:20
1
Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

12:20
1
En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

10:30
3
Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Analyse

11:40
9
Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

07:40
'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

23:30
1
Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

12:00
1
Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

13:30
Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

07:50
2
Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

12:40
2
Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

11:00
2
Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

11:20
Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

09:00
3
Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

18:20
Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

07:20
1
Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

09:30
1
Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

08:40
6
Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

06:00
2
🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

08:21
Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

08:00
9
Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

20:40
13
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
13
Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

07:00
2
Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

22:00
Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

06:30
2
Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

19:00
12
Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

22:45
'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

20:50
4
Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

23:00
8
Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

22:30
Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

21:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter Mr bacardi Mr bacardi over Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard Mr bacardi Mr bacardi over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" Sheltie963 Sheltie963 over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Boskofabbe Boskofabbe over Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Stigo12 Stigo12 over Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen' Stigo12 Stigo12 over Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..." Stigo12 Stigo12 over Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved