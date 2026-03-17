De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

We zitten stilaan in de fase van de waarheid in de Jupiler Pro League. Op speeldag 30 weten we wie welke play-offs gaan spelen. De bepalende spelers van de voorlaatste speeldag verdienen echter ook hun moment in de spotlights. Met ons wekelijks team van de week.

Doelman

Veel kandidaten deze week: Nacho Miras redde Mechelen, Marcos Peano was uitstekend bij RAAL, Davy Roef bij Gent. Maar Maxence Prévôt was vooral geïnspireerd bij OH Leuven. Hij voorkwam met name dat Pflücke scoorde en zorgde ervoor dat Leuven won en uit de degradatiezone bleef.

Verdediging

Hij is een van de verrassingen van de afgelopen weken bij Genk: Josué Kongolo werd door Nicky Hayen in het diepe gegooid en was wederom zeer solide in de Limburgse derby. Na zijn goede wedstrijd tegen Freiburg is hij iemand om in de gaten te houden tijdens de play-offs.

De verdediging van OHL had het moeilijk, maar hield stand, met name dankzij Prévôt. Scoorde ook goede punten? Noë Dussenne, solide achterin (9 clearances, 3 intercepties) én hij scoorde zijn eerste doelpunt voor Leuven, iets wat hij sinds het begin van zijn carrière regelmatig doet.

Zijn blessure is al een flinke tegenvaller voor Mechelen, vooral omdat hij net een moeilijke periode achter de rug had. Moncef Zekri was een ware plaag op zijn flank en liet Ilay Camara herhaaldelijk achter zich. Aan de andere kant wist Zakaria El Ouahdi, een andere Belgisch-Marokkaan en een vaste waarde in ons team van de week, opnieuw te scoren en zo een fenomenaal seizoen af ​​te sluiten.

Middenveld

Gent blonk niet bepaald uit tegen Zulte Waregem, maar pakte wel drie cruciale punten en profiteerde van een solide en efficiënte middenveldprestatie van Leonardo Lopes Da Silva, die zelden het balbezit verloor. In een vergelijkbare wedstrijd was Kamiel Van de Perre de beste speler van Union, wat vaak veel zegt over het wedstrijdverloop.



Club Brugge leverde geen bijzonder indrukwekkende prestatie in Westerlo, maar wist toch de overwinning binnen te slepen, grotendeels dankzij hun X-factor, Christos Tzolis, die scoorde en een constante dreiging vormde. Aan de andere kant verdient Anthony Valencia een vermelding voor zijn doelpunt voor Antwerp tegen Standard Liège.

Aanval

Als RAAL de degradatieplay-offs weet te vermijden, kunnen ze Pape Fall bedanken, die twee keer scoorde tegen Cercle Brugge: de Wolven kunnen dromen van directe handhaving als ze Genk op de laatste speeldag verslaan.

Maar het mooiste doelpunt van het weekend werd achter de kazerne gescoord. Na een zeer goede wedstrijd werd de talentvolle Myron Van Brederode in de blessuretijd beloond met een schitterende volley die KV Mechelen naar de Champions' Play-offs loodst.