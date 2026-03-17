Rode Duivels weten alvast aan wie ze zich mogen verwachten

Het huiswerk van Rudi Garcia is meer dan waarschijnlijk al achter de rug, maar de selectie van de Rode Duivels wordt pas vrijdag bekendgemaakt. De tegenstander eind maart heeft ondertussen wél al de namen prijsgegeven.

Over een tiental dagen speelt België een oefenmatch tegen de Verenigde Staten in Atlanta. De Amerikaanse bondscoach Mauricio Pochettino maakte zijn selectie van 27 spelers inmiddels bekend. De Verenigde Staten bereiden in maart "hun" WK 2026 voor met twee galawedstrijden in Atlanta: op 28 maart tegen België en op 31 maart tegen Portugal.

Veel spelers uit de MLS, niemand uit de Jupiler Pro League

Voor deze duels heeft Mauricio Pochettino, de bondscoach van Team USA, zijn selectie van 27 spelers bekendgemaakt. Er is geen enkele speler uit de Jupiler Pro League opgeroepen voor deze wedstrijden, tot teleurstelling van Bryan Reynolds, de flankverdediger van KVC Westerlo.

Mark McKenzie, ex-verdediger van Genk en nu actief bij Toulouse, zit er wél bij. Negen spelers uit de Major League Soccer, de Amerikaanse competitie, zijn eveneens van de partij. Opvallend: alle vier de doelmannen die Pochettino selecteerde, spelen in de MLS.

De VS zitten op het WK 2026 in groep D: ze nemen het op tegen Australië, Paraguay en een nog te bepalen Europese barrageploeg uit de barrages tussen Slowakije, Kosovo, Turkije en Roemenië. Hun wedstrijden vinden plaats in Los Angeles en Seattle.





België maakt zijn selectie vrijdag 20 maart bekend. De Rode Duivels spelen tegen de VS in Atlanta en tegen een andere organisator, Mexico, in Chicago. Het WK zal er veel sneller dan iedereen verwacht aankomen.