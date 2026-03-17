STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

Sint-Truiden liep in de derby tegen KRC Genk tegen een nederlaag aan. Het werd 1-0 in de Cegeka Arena. Ilias Sebaoui was eerlijk achteraf.

STVV kon Genk nooit echt in verlegenheid brengen. Het was uiteindelijk Zakaria El Ouahdi – weer hij – die scoorde voor Genk en het verschil maakte.

Ilias Sebaoui probeerde het voorin te forceren voor STVV, maar ook de winger kon geen grote kansen creëren. Wouter Vrancken en co konden Genk uit de race voor PO I slaan, maar lieten dat dus na.

STVV heeft moeite met een laag blok

"We hadden het meeste balbezit, maar we scoren geen doelpunten", vertelde Sebaoui achteraf bij Het Laatste Nieuws. "Het was heel lastig voetballen tegen Genk. Door onze druk viel Genk terug in een laag blok en dan wordt het moeilijk voor ons."

"Je probeert dan de laatste pass te zoeken en dat juiste tikje richting doel, maar dat lukte niet", voegde hij toe. "De andere ploegen weten ondertussen dat we een heel voetballende ploeg zijn en dat we moeite hebben met een laag blok."



STVV verliest zo wat de aansluiting met koploper Union SG, dat nu een voorsprong van zes punten heeft. De achterstand op nummer twee, Club Brugge, bedraagt drie punten. De Kanaries ontvangen op de laatste speeldag Union en kunnen de kloof opnieuw wat kleiner maken.