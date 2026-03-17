Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| 1 reacties
Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4338

5,5 miljoen euro voor een spits die dit seizoen nog maar vier keer gescoord heeft in 23 matchen... Dat is een pijnlijke conclusie die Anderlecht moet maken. Bij paars-wit beginnen ze zich dan ook zorgen te maken over de progressiemarge die Adriano Bertaccini nog heeft.

Bertaccini kwam aan bij Anderlecht na een seizoen waarin bij STVV alles lukte. "Ik moest maar op doel schieten en de bal viel binnen", klonkt het bij de spits zelf daarover. Maar Bertaccini had het profiel dat Olivier Renard voor ogen had: hard werkend, veel diepgang en dus ook scorend vermogen.

Niet iedereen in Neerpede dacht daar trouwens zo over. Er waren toen al mensen die eens raar opkeken als Renard zei dat er nog een grote potentiële doorverkoopwaarde zou zijn op de 25-jarige spits. En de vraag was ook of ze met Cvetkovic al niet eenzelfde type in huis hadden die eigenlijk ook al flitsen van klasse had laten zien.

Frustratie zit hoog bij Bertaccini

Besnik Hasi was het er wel mee eens, maar had in de zomer ook al graag een targetspits zien verschijnen. Maar toen werd nog gerekend op Luis Vazquez voor die rol. Bertaccini zijn gebrek aan goals is ook in zijn hoofd beginnen spelen. 

Dat zag je bij de kans op de 0-1 zondag, die hij eigenlijk altijd beter had moeten uitspelen. Maar hij wou zelf voor zijn kans gaan, wat dus totaal verkeerd uitdraaide. De frustratie uitte zich dan ook in die tweede gele kaart. Jérémy Taravel wou hem daar achteraf niet als zondebok voor aanduiden, maar het is duidelijk dat de Franse coach nu ook begint te twijfelen.

Op Mihajlo Cvetkovic kan Anderlecht veel meer verdienen

Bertaccini is zijn basisstek al een tijdje kwijt aan Cvetkovic. En voor de positie in de spits heeft Thorgan Hazard de duidelijke voorkeur. En Transfermarkt heeft de 19-jarige Serviër zijn marktwaarde ook al opgetrokken naar 6 miljoen euro, meer dan Bertaccini dus. Hij ligt ook nog vast tot 2029 en kostte Anderlecht 'slechts' 3,2 miljoen.

Dat betekent dus dat ze er in de toekomst een pak meer op kunnen verdienen dan op Bertaccini. Het is aan de technische staf nu om toch een rol te vinden voor Bertaccini waardoor hij zich belangrijk voelt, want anders dreig je hem volledig kwijt te geraken. Bertaccini was immers met het idee dat hij de eerste spits ging zijn naar Brussel gekomen.

Dat zit er momenteel niet in. Acties zoals die van zondag helpen ook niet aan zijn reputatie van 'moeilijke jongen'. Anderlecht heeft er dus wel alle belang bij om hem mee in het verhaal te krijgen. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter Mr bacardi Mr bacardi over Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard Mr bacardi Mr bacardi over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" Sheltie963 Sheltie963 over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Boskofabbe Boskofabbe over Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Stigo12 Stigo12 over Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen' Stigo12 Stigo12 over Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..." Stigo12 Stigo12 over Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved