Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

KRC Genk blijft meestrijden voor een plaats in de top zes na de 1-0-zege in de Limburgse derby tegen STVV. Analist Peter Vandenbempt was eerlijk over het wedstrijdbeeld: "Het was geen aantrekkelijke of spectaculaire wedstrijd."

Volgens Vandenbempt had dat vooral te maken met de aanpak van Genk. “On-Genks, zoals we dat noemen: behoudend, compact, wat lager", klinkt het bij Sporza. Met amper 36 procent balbezit week de ploeg sterk af van zijn normale spel, want “het Genkse gemiddelde is eigenlijk het hoogste in de Jupiler Pro League na dat van Brugge.”

De analist ziet daarin vooral respect voor de tegenstander en voor trainer Wouter Vrancken. “Dat hebben ze afgedwongen met hun prestaties en hun uitstekende voetbal, dat zelfs KRC Genk ervoor kiest zijn principes even opzij te schuiven."

Genk deed het on-Genks

Genk kreeg in het verleden vaak kritiek op zijn naïviteit. “Een club die het verwijt krijgt dat ze te naïef zijn, niet kunnen knokken voor een resultaat, de nul niet kunnen houden... Dat doen ze nu toch maar drie keer in vier matchen.”

Ook de invloed van Nicky Hayen wordt geprezen. “Opgeteld was Genk zelfs nog de gevaarlijkste ploeg", stelde hij, omdat STVV ondanks veel balbezit te weinig kansen kon creëren. “Ik denk finaal één bal tussen de palen. Dat is dan alles bij elkaar toch te weinig.”



Vandenbempt vindt dan ook dat Genk misschien te lang heeft vastgehouden aan Thorsten Fink. “Als Hayen wat eerder bij KRC Genk was toegekomen, dan hadden ze zich in de top 6 gevoetbald.”