Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Racing Genk trekt donderdag met een kleine bonus naar Freiburg voor de return in de Europa League. De Limburgers krijgen daar ook stevige steun vanuit de tribunes.

Racing Genk neemt het donderdagavond op tegen SC Freiburg. In Duitsland ronden ze de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League af. De Limburgers moeten een 1-0-voorsprong verdedigen.

Freiburg viel tegen op het veld van KRC Genk, maar is thuis een volledig andere ploeg. Toch zou dit hét moment kunnen zijn voor de Limburgers om ze een ferme klap toe te dienen.

De Duitsers verloren afgelopen weekend met 0-1 van Union Berlin, wat meteen ook hun eerste nederlaag betekende in 16 thuiswedstrijden. Genk kan hen dus een extra klap bezorgen op een moeilijk moment.

Genk kan ook in Freiburg op zijn trouwe aanhang rekenen

Tijdens de thuiswedstrijd van afgelopen donderdag zat het stadion opvallend goed vol. Tijdens eerdere Europese thuiswedstrijden dit seizoen is dat al anders geweest.

Maar nu krijgen ze van de fans ook een boost voor hun verplaatsing naar Freiburg. Volgens Het Belang van Limburg zullen maar liefst 1.900 supporters naar Duitsland afreizen. Er zijn in totaal 2241 tickets beschikbaar.