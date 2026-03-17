Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Vrijdag maakt Rudi Garcia de Belgische selectie bekend die eind maart naar de Verenigde Staten trekt voor een oefenkamp. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zijn zekerheden. Al is Philippe Albert daar géén fan van.

De Rode Duivels trekken eind maart voor een eerste keer De Grote Plas over. Tijdens een oefenkamp in de Verenigde Staten oefent België tegen de Verenigde Staten en Mexico.

Vrijdag maakt Rudi Garcia zijn selectie bekend. Door de overvolle lappenmand zal de bondscoach moeten puzzelen. Via DEZE LINK geven wij alvast onze eigenzinnige selectie voor het oefenkamp.

Moet Rudi Garcia Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku niét selecteren?

Sowieso terug in de selectie: Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Beide sterkhouders misten de voorbije interlandperiodes door blessures, maar zijn opnieuw fit.

"Garcia neemt onnodige risico's door De Bruyne en Lukaku op te roepen", verrast Philippe Albert bij RTBF. "Stel je voor dat ze tijdens één van die oefeninterlands opnieuw een blessure oplopen. Het WK is té belangrijk voor hen. Laat ze rustig bij hun club blijven."

Het WK is té belangrijk voor Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Laat ze rustig bij hun club blijven

Albert ziet geen graten in de afwezigheid van King Kev en Big Rom. "Drie maanden voor het WK doe je toch geen teambuilding? Vlak voor de start van het WK is er nog een stage, hé. Daar moeten De Bruyne en Lukaku topfit zijn."