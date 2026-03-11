In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

De komende interlandbreak staat voor de deur. De Rode Duivels bekampen de Verenigde Staten en Mexico in de aanloop naar het WK van komende zomer. Wie moet Rudi Garcia meenemen?

Eind maart trekken de Rode Duivels al (een eerste keer) De Grote Plas over. België oefent er op Amerikaanse bodem tegen de Verenigde Staten en Mexico.

Wie zal Rudi Garcia selecteren? Eén ding is zeker: het wordt puzzelen voor de bondscoach. Een pak Rode Duivels zijn geblesseerd of vierden onlangs hun rentree. Dit is onze (eigenzinnige) lijst van 26 spelers.

Doelmannen (4)

Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders en Matz Sels

Vier doelmannen die als nummer één spelen en actief zijn in de beste competities ter wereld. Thibaut Courtois is de abolute nummer één met Matz Sels als doublure. Vervolgens is het woord aan de jeugd. Maarten Vandevoordt? Eerst spelen, dan selecteren.

Verdedigers (8)

Thomas Meunier, Timothy Castagne, Koni De Winter, Nathan Ngoy, Matte Smets, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper en Joaquin Seys





Normaliter staan de namen van Arthur Theate en Zeno Debast er altijd bij, maar beide heren liggen in de lappenmand. Een ideaal moment om jongens als Matte Smets en Nathan Ngoy uit te testen als vervangers.

Middenvelders (7)

Jorthy Mokio, Mandela Keita, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Nathan De Cat, Hans Vanaken en Kevin De Bruyne

Geen Youri Tielemans - de aanvoerder ligt eveneens in de lappenmand - en dus is het oefenkamp een ideaal moment om Nathan De Cat uit te nodigen. Wie we hier niét meenemen? Arthur Vermeeren speelt te weinig, terwijl Axel Witsel nu echt wel zijn (internationale) rust heeft verdiend.

Aanvallers (7)

Jeremy Doku, Leandro Trossard, Mika Godts, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku en Lucas Stassin

In de lappenmand: Diego Moreira en Charles De Ketelaere. Mika Godts en Lucas Stassin tonen week na week waarom ze een kans verdienen op het internationale toneel. Loïs Openda? Te onzichtbaar in Italië om anno 2026 op te rekenen.