Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

De tegenvallende prestaties van Antwerp dit seizoen verrassen ook analist Steven Defour. Volgens de voormalige middenvelder liet de club een uitgelezen kans liggen om zonder groots voetbal toch de top zes te halen in de competitie.

“Als je naar de resultaten van andere ploegen kijkt, zoals KRC Genk, KVC Westerlo en Standard - die ook hun slechte periodes kenden - dan was dit voor Antwerp een kans om makkelijk de top zes binnen te gaan zonder goed te hoeven spelen", zegt hij in GvA.

Volgens Defour kan het gebrek aan kwaliteit niet alles verklaren. “Geen excuus alleszins om de top zes niet te halen. Uiteraard heeft Antwerp geen kern om voor de top drie mee te doen. Maar om Play-off 1 te halen had Antwerp niet eens zoveel kwaliteit nodig. Met Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Dennis of Daam Foulon zitten er toch nog steeds goede spelers die beter moeten kunnen.”

De verdedigende stabiliteit bij Antwerp was weg

De analist wijst vooral naar defensieve problemen. “Om te beginnen kende Stef Wils een beetje pech met blessures op vervelende momenten. En ik denk dat ze soms veel te gemakkelijk goals slikten. De verdedigende stabiliteit die we jaren hebben gekend, is weggevallen. Het afscheid van Toby Alderweireld scheelde een slok op de borrel.”

Ook enkele nieuwkomers konden volgens Defour hun stempel nog niet drukken. “De nieuwe jongens - met name Kouyaté en Tsunashima - konden zich onvoldoende bewijzen. Er gebeurde altijd wel ergens een foutje.”


Voor de nacompetitie ziet Defour vooral een rol als voorbereiding op volgend seizoen. “Ik zou Play-off 2 gebruiken met het oog op volgend jaar. Het zal in de zomer waarschijnlijk weer spelers moeten verkopen. Dan lijkt het mij voor Marc Overmars interessant om nu al te kijken welke jongeren klaar zijn en op welke posities versterking nodig is.”

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

