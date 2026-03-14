Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Terwijl Club NXT het moeilijk heeft in de Challenger Pro League, schittert de jeugdploeg tegelijk in Europa. De U19 van Club Brugge KV staat in de kwartfinales van de UEFA Youth League en schreef daarmee geschiedenis.

CEO Guilian Preud'homme ziet geen tegenstelling: de prestaties tonen volgens hem vooral het grote potentieel van de opleiding. Preud’homme waarschuwt wel voor overdreven euforie. “Toen we ons plaatsten voor de kwartfinales hadden meerdere collega’s tranen in de ogen. Dit is de beste U19-lichting sinds ik hier ben, maar ik wil het niet te veel hypen. We horen terecht bij de laatste acht, maar we willen meer", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De campagne leverde al indrukwekkende resultaten op tegen Europese toppers zoals Arsenal, Barcelona en Bayern München. Vooral de zege tegen Barcelona blijft hem bij. “Zij hebben misschien wel de beste jeugdspelers van Europa. Wij misten vier spelers door het WK U17 en toch winnen we voor 4.000 fans.”

Niet de juiste coach in het begin van het seizoen

Volgens Preud’homme groeit ook internationaal het respect voor de Brugse jeugdopleiding. “Vroeger kregen we amper vragen over onze werking. Nu willen trainers plots een week meelopen en sturen internationale makelaars berichten om ons te feliciteren. Dat toont dat Club NXT steeds meer naam maakt in Europa.”

De grootste trots blijft echter de doorstroming naar de eerste ploeg van Club Brugge KV. “Spelers zoals Romeo Vermant, Kyriani Sabbe en Jorne Spileers zien doorbreken op het hoogste niveau geeft nog meer voldoening. Dat is goud waard voor de uitstraling van de club.”



Dat het in 1B minder loopt, heeft volgens hem vooral met een overgangsjaar te maken. “Onze pool was wat leeg of heel jong en de uitstroom naar de eerste ploeg is groot. Bovendien bleek de aanstelling van de coach in het begin van het seizoen niet de juiste. Maar we leren hieruit. Intussen focussen we op de Youth League: tegen Atlético Madrid hangt er elektriciteit in de ploeg. De laatste vier halen, dát zou pas echt wat zijn.”

