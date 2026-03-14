Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terwijl Club NXT het moeilijk heeft in de Challenger Pro League, schittert de jeugdploeg tegelijk in Europa. De U19 van Club Brugge KV staat in de kwartfinales van de UEFA Youth League en schreef daarmee geschiedenis.

CEO Guilian Preud'homme ziet geen tegenstelling: de prestaties tonen volgens hem vooral het grote potentieel van de opleiding. Preud’homme waarschuwt wel voor overdreven euforie. “Toen we ons plaatsten voor de kwartfinales hadden meerdere collega’s tranen in de ogen. Dit is de beste U19-lichting sinds ik hier ben, maar ik wil het niet te veel hypen. We horen terecht bij de laatste acht, maar we willen meer", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De campagne leverde al indrukwekkende resultaten op tegen Europese toppers zoals Arsenal, Barcelona en Bayern München. Vooral de zege tegen Barcelona blijft hem bij. “Zij hebben misschien wel de beste jeugdspelers van Europa. Wij misten vier spelers door het WK U17 en toch winnen we voor 4.000 fans.”

Niet de juiste coach in het begin van het seizoen

Volgens Preud’homme groeit ook internationaal het respect voor de Brugse jeugdopleiding. “Vroeger kregen we amper vragen over onze werking. Nu willen trainers plots een week meelopen en sturen internationale makelaars berichten om ons te feliciteren. Dat toont dat Club NXT steeds meer naam maakt in Europa.”

De grootste trots blijft echter de doorstroming naar de eerste ploeg van Club Brugge KV. “Spelers zoals Romeo Vermant, Kyriani Sabbe en Jorne Spileers zien doorbreken op het hoogste niveau geeft nog meer voldoening. Dat is goud waard voor de uitstraling van de club.”


Dat het in 1B minder loopt, heeft volgens hem vooral met een overgangsjaar te maken. “Onze pool was wat leeg of heel jong en de uitstroom naar de eerste ploeg is groot. Bovendien bleek de aanstelling van de coach in het begin van het seizoen niet de juiste. Maar we leren hieruit. Intussen focussen we op de Youth League: tegen Atlético Madrid hangt er elektriciteit in de ploeg. De laatste vier halen, dát zou pas echt wat zijn.”
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Club Brugge NXT

Meer nieuws

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

09:15
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
1
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

07:10
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

07:20
Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!" Reactie

Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!"

06:00
'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

07:00
Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Reactie

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"

23:35
1
🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

06:30
1
Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

21:30
Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

23:07
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

23:00
KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30
2
Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

22:00
2
'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

21:40
Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

21:09
Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

21:20
6
Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

17:00
STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

20:50
Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes Interview

Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

20:10
Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

18:20
3
Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

21:00
Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

20:00
Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

19:50
Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

20:20
Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

19:20
3
Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

19:00
Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

17:40
Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

19:40
3
Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden Reactie

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

18:40
Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

18:00
Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

17:20
Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten Interview

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

16:45
Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière CringeMedia CringeMedia over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes kukeluku kukeluku over Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven mantoch mantoch over Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid ..... ..... over 🎥 Alexis Saelemaekers maakte ook náást het veld indruk bij AC Milan CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd kukeluku kukeluku over Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent - Zulte Waregem: 2-0 SeniorClub SeniorClub over Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder Don Bozhinov Don Bozhinov over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved