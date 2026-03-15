Datum: 15/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne
Anderlecht heeft met een verdiend gelijkspel bij rivaal Club Brugge de bevestiging gekregen dat het in stijgende lijn zit. Dan moet een verplaatsing naar Mechelen ook wel lukken. Bij de thuisploeg staan ze echter te popelen om zich zelf te plaatsen voor de Champions' Play-offs.

Er zijn twee zekerheden in aanloop naar dit duel. Als Anderlecht niet verliest, is het geplaatst voor de Champions' Play-offs. Na de knappe 7 op 9 uit de laatste weken zou je bijna vergeten dat RSCA nog een punt nodig heeft om mathematisch zeker te zijn. Niemand die eraan twijfelt dat dit in orde komt. Het zou mooi zijn om dit af te dwingen aan een aantal doelpunten, aangezien paars-wit nu toch vlotter scoort.

Jérémy Taravel heeft de verdienste dat hij Anderlecht weer nieuw leven heeft ingeblazen. Met De Cat op een iets hogere positie en Ilic in de verdediging heeft hij duidelijke keuzes gemaakt. Neem daar een heroplevende Hazard bij en de ingrediënten voor de ommekeer zijn zowat opgesomd. Het wordt in Mechelen voor Taravel zijn eerste wedstrijd sinds zijn vaste aanstelling als T1. Onder hem heeft Anderlecht nog niet verloren.

KV Mechelen bij overwinning naar Play-off 1

KV Mechelen is gewaarschuwd, maar is met een eigen doelstelling bezig. Dat is immers de tweede zekerheid: als KVM wint, speelt het voor het eerst de Champions' Play-offs. Met een punt (of zelfs eventueel met 0 punten) kan het ook, als Genk en Standard van hun pluimen laten. Met een uitwedstrijd bij Club Brugge op de laatste speeldag doen ze er bij Malinwa goed aan om zich nu al veilig te stellen. Anders kan het nog fout gaan.

Achter de Kazerne zal in elk geval tot in de nok gevuld zijn. "Het was voor de wedstrijd in Gent al grotendeels uitverkocht. Nu kan je het in eigen huis afmaken, dat zou nog mooier zijn. Iedereen wil erbij zijn", verklaart Vanderbiest. Met Servais is een sleutelspeler wel hoogst onzeker. "Of ik nu moet puzzelen? Goh, hij was toch geen wingback", heeft de KVM-coach nog een kwinkslag in huis voor de buitenwereld.

Minder afwezigen bij Anderlecht


De geblesseerden De Wolf, Ouahabi, Golic en Diouf en de geschorste Konaté ontbreken zeker bij KVM. Anderlecht stelt het zonder Kana (dij), Huerta (bekken) en Sikan (adductoren). Volg KV Mechelen - Anderlecht vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - Anderlecht

KV Mechelen wint
Gelijk
Anderlecht wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
24.56% 27.4% 48.04%
Populairste
1-2
(73x)		 1-1
(53x)		 2-1
(44x)

Vergelijking KV Mechelen - Anderlecht

Positie

6
4

Punten

42
44

Gewonnen

11
12

Verloren

8
8

Gescoorde doelpunten

37
41

Doelpunten tegen

33
35

Gele kaarten

67
70

Rode kaarten

0
3

Onderlinge duels gewonnen

7
11
21
01/11 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/08 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
09/10 13:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/01 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 7-2 KV Mechelen KV Mechelen
07/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
09/08 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
13/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-4 Anderlecht Anderlecht
04/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Anderlecht Anderlecht
26/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
05/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
15/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
18/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Anderlecht Anderlecht
19/01 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
09/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0* KV Mechelen KV Mechelen
03/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Anderlecht Anderlecht
09/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
05/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Anderlecht Anderlecht
26/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
21/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Anderlecht Anderlecht
13/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-1 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
03/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

11/03 6

De fans van KV Mechelen willen voor de komst van Anderlecht een topsfeer creëren. Ze hadden een tifo voorzien, maar die werd afgekeurd.

"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

12/03

Myron Van Brederode gelooft dat KV Mechelen nog altijd een ticket voor de Champions' Play-offs kan pakken. Na de nederlaag tegen KAA Gent beseft de Nederlandse aanvaller we...

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

14/03 5

Als KV Mechelen dit weekend wint, speelt het Play-off 1. Alleen heet de tegenstander Anderlecht, dat onder Jérémy Taravel nog niet verloren heeft.

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

14/03

Het ontslag bij RSC Anderlecht heeft Besnik Hasi (54) niet onberoerd gelaten. De voormalige coach nam de voorbije weken de tijd om alles te verwerken. In HLN doet hij nu vo...

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

14/03 1

De toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht blijft voorlopig onzeker. De 17-jarige middenvelder brak dit seizoen helemaal door en staat daardoor op de radar van versch...

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

14/03 19

Besnik Hasi heeft zich scherp uitgelaten over het transferbeleid bij RSC Anderlecht. Volgens de voormalige coach had hij weinig inspraak in de samenstelling van de kern en ...

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

14/03

Alexis Flips beleefde de voorbije maanden een ware lijdensweg bij RSCA. Geplaagd door een blessure waar hij maar niet van af raakte, maakte hij eindelijk zijn rentree bij d...

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

10:45

Anderlecht heeft met een verdiend gelijkspel bij rivaal Club Brugge de bevestiging gekregen dat het in stijgende lijn zit. Dan moet een verplaatsing naar Mechelen ook wel l...

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

14/03

Benito Raman lijkt voor het eerst sinds lang eindelijk nog eens een reële optie om bij Malinwa aan de aftrap te staan. In Gent speelde hij voor het eerst in pakweg twee maa...

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming

14/03

Jérémy Taravel werd bevestigd als T1 van RSC Anderlecht tot het einde van het seizoen. Een aanstelling die veel te danken heeft aan de Fransman zelf, en een beetje aan uitz...

Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

14/03 1

Besnik Hasi werd een tijdje terug ontslagen als trainer van RSC Anderlecht. In zijn spoor stapte enkele dagen later ook assistent Lucas Biglia op.

Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

07:00 1

Nathan De Cat is als een komeet omhoog geschoten dit seizoen. De toekomst lacht de speler van RSC Anderlecht alleen maar toe.

Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

09:30

KV Mechelen en RSC Anderlecht spelen vanavond tegen elkaar. Een duel dat beide ploegen maar al te graag willen winnen met het oog op wat nog volgt.

Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

10:00

Jérémy Taravel blijft de hoofdtrainer van RSC Anderlecht. Volgens analiste Imke Courtois boekt paars-wit daarmee een heel mooie winst.

Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

11:00

Besnik Hasi werd dit seizoen ontslagen bij RSC Anderlecht. In een uitgebreid gesprek met Het Laatste Nieuws doet hij een boekje open over enkele hete hangijzers.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 13:30 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière
