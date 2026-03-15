LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

Anderlecht heeft met een verdiend gelijkspel bij rivaal Club Brugge de bevestiging gekregen dat het in stijgende lijn zit. Dan moet een verplaatsing naar Mechelen ook wel lukken. Bij de thuisploeg staan ze echter te popelen om zich zelf te plaatsen voor de Champions' Play-offs.

Er zijn twee zekerheden in aanloop naar dit duel. Als Anderlecht niet verliest, is het geplaatst voor de Champions' Play-offs. Na de knappe 7 op 9 uit de laatste weken zou je bijna vergeten dat RSCA nog een punt nodig heeft om mathematisch zeker te zijn. Niemand die eraan twijfelt dat dit in orde komt. Het zou mooi zijn om dit af te dwingen aan een aantal doelpunten, aangezien paars-wit nu toch vlotter scoort.

Jérémy Taravel heeft de verdienste dat hij Anderlecht weer nieuw leven heeft ingeblazen. Met De Cat op een iets hogere positie en Ilic in de verdediging heeft hij duidelijke keuzes gemaakt. Neem daar een heroplevende Hazard bij en de ingrediënten voor de ommekeer zijn zowat opgesomd. Het wordt in Mechelen voor Taravel zijn eerste wedstrijd sinds zijn vaste aanstelling als T1. Onder hem heeft Anderlecht nog niet verloren.

KV Mechelen bij overwinning naar Play-off 1

KV Mechelen is gewaarschuwd, maar is met een eigen doelstelling bezig. Dat is immers de tweede zekerheid: als KVM wint, speelt het voor het eerst de Champions' Play-offs. Met een punt (of zelfs eventueel met 0 punten) kan het ook, als Genk en Standard van hun pluimen laten. Met een uitwedstrijd bij Club Brugge op de laatste speeldag doen ze er bij Malinwa goed aan om zich nu al veilig te stellen. Anders kan het nog fout gaan.

Achter de Kazerne zal in elk geval tot in de nok gevuld zijn. "Het was voor de wedstrijd in Gent al grotendeels uitverkocht. Nu kan je het in eigen huis afmaken, dat zou nog mooier zijn. Iedereen wil erbij zijn", verklaart Vanderbiest. Met Servais is een sleutelspeler wel hoogst onzeker. "Of ik nu moet puzzelen? Goh, hij was toch geen wingback", heeft de KVM-coach nog een kwinkslag in huis voor de buitenwereld.

Minder afwezigen bij Anderlecht



De geblesseerden De Wolf, Ouahabi, Golic en Diouf en de geschorste Konaté ontbreken zeker bij KVM. Anderlecht stelt het zonder Kana (dij), Huerta (bekken) en Sikan (adductoren).