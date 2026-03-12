"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

Myron Van Brederode gelooft dat KV Mechelen nog altijd een ticket voor de Champions' Play-offs kan pakken. Na de nederlaag tegen KAA Gent beseft de Nederlandse aanvaller wel dat de marge klein geworden is. "We hebben een finale laten schieten en maken het onszelf nu heel lastig."

De frustratie na de match was groot, al kon Van Brederode die nadien snel relativeren. “Ja, zeker. Dat duurt 24 uur, en dan is het klaar. Dan ben ik weer mijn happy zelve.", vertelt hij in HLN. Volgens hem kan de druk ook een rol spelen bij de jonge kern van Malinwa.

Zelf voelt hij die druk minder, al beseft hij dat er verwachtingen zijn. “Ik heb geen stress, maar het kan wel een rol spelen in onze jonge kern, die amper ervaring heeft met dat soort topmatchen.”

Van Brederode legt zichzelf ook hoge eisen op. “Ik móet beslissend zijn in dit soort matchen. Mijn lat ligt hoog.” De Nederlander beseft dat hij bij KV Mechelen gehaald werd om een rol te spelen in de strijd om de top zes.

Het moet voor KV Mechelen tegen Anderlecht gebeuren

Volgens hem wordt de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht cruciaal. “Club Brugge is de beste ploeg van België, dus als je daar op de slotspeeldag moet gaan winnen... dat is heel link.” Daarom moet het volgens hem in eigen stadion gebeuren.



Toch verwacht Van Brederode een evenwichtige strijd. “Zij zijn licht in het voordeel. Al zijn we ook geen underdog – iets meer dan 50-50. We mogen niet met poep in de broek spelen. Dan maken we een grote kans.”

