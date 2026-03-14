Volg Westerlo - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 14/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen
LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen
Foto: © photonews

Westerlo en Club Brugge staan zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. De Kemphanen blijven jagen op de top zes, terwijl blauw-zwart de druk op de leiders wil opvoeren.

Zaterdagavond nemen KVC Westerlo en Club Brugge het tegen elkaar op. Het zal een belangrijke wedstrijd worden want voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel. Allebei hebben ze andere doelen.

De Kemphanen tellen 38 punten in het klassement, evenveel als KRC Genk en Standard. Met vier punten achterstand op de top 6 is alles nog mogelijk, en dat beseffen ze goed op 't Kuipje. Het moet nog wel rekenen op andere ploegen om punten te laten vallen. 

Westerlo gaat nog voor de Champions' Play-offs

Club Brugge staat tweede in de stand met 57 punten, drie minder dan leider Union SG en net zoveel als STVV. Blauw-zwart zal proberen om de reguliere competitie als winnaar af te sluiten.

Club maakte zijn selectie daags voor de clash al bekend en daarin valt weinig op. Ludovit Reis is er niet bij, al hoeft dat geen grote verrassing te zijn. Ivan Leko lijkt niet echt meer op hem te rekenen.


Na zijn schorsing kan Nacho Ferri opnieuw spelen bij Westerlo, waar Clinton Nsiala nog geschorst is na zijn slag in het gezicht van Union-speler Marc Giger.

Prono Westerlo - Club Brugge

Gelijk
Club Brugge wint
Westerlo Westerlo wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
4.36% 10.18% 85.45%
Populairste
1-2
(117x)		 1-3
(55x)		 0-2
(29x)

Vergelijking Westerlo - Club Brugge

Positie

9
2

Punten

38
57

Gewonnen

10
18

Verloren

10
7

Gescoorde doelpunten

35
53

Doelpunten tegen

38
34

Gele kaarten

47
37

Rode kaarten

3
2

Onderlinge duels gewonnen

2
7
34
24/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-5 Westerlo Westerlo
26/12 16:00 Club Brugge Club Brugge 4-3 Westerlo Westerlo
19/10 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
20/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-0* Westerlo Westerlo
06/08 18:30 Westerlo Westerlo 0-1 Club Brugge Club Brugge
15/04 20:45 Westerlo Westerlo 0-0 Club Brugge Club Brugge
08/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-2 Westerlo Westerlo
17/02 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
26/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Westerlo Westerlo
19/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-0 Westerlo Westerlo
16/12 20:45 Westerlo Westerlo 0-2 Club Brugge Club Brugge
31/10 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 Club Brugge Club Brugge
15/03 14:30 Westerlo Westerlo 1-3 Club Brugge Club Brugge
09/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Westerlo Westerlo
03/12 20:00 Westerlo Westerlo 0-1 Club Brugge Club Brugge
31/07 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Westerlo Westerlo
05/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 4-3 Westerlo Westerlo
29/08 18:00 Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
13/07 19:00 Westerlo Westerlo 1-1 Club Brugge Club Brugge
30/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Westerlo Westerlo
15/01 19:30 Westerlo Westerlo 1-4 Club Brugge Club Brugge
21/09 19:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Westerlo Westerlo
20/09 18:00 Westerlo Westerlo 1-4 Club Brugge Club Brugge
12/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-0 Club Brugge Club Brugge
22/02 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Club Brugge Club Brugge
27/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Westerlo Westerlo
10/05 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Club Brugge Club Brugge
10/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Westerlo Westerlo
13/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Westerlo Westerlo
01/10 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
18/03 18:00 Westerlo Westerlo 0-0 Club Brugge Club Brugge
17/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Westerlo Westerlo
15/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Westerlo Westerlo
14/10 19:30 Westerlo Westerlo 2-2 Club Brugge Club Brugge
15/04 20:30 Westerlo Westerlo 1-3 Club Brugge Club Brugge
14/04 19:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Westerlo Westerlo
05/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Westerlo Westerlo
05/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-3 Club Brugge Club Brugge
14/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Club Brugge Club Brugge
18/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Westerlo Westerlo
01/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Westerlo Westerlo
24/08 20:00 Westerlo Westerlo 0-2 Club Brugge Club Brugge
12/03

Jan Ceulemans heeft een lang verleden bij Club Brugge en KVC Westerlo. Wie is dan ook beter dan hem geplaatst om voor te beschouwen op het belangrijke duel tussen beide plo...

13/03

Club Brugge gaat de play-offs vermoedelijk niet in als leider. Momenteel staan ze gedeeld tweede en staan ze drie punten in het krijt bij leider Union SG. Ook in de wedstri...

13/03

Club Brugge neemt het zaterdagavond op in een belangrijk duel tegen KVC Westerlo. Voor de Kemphanen staat de top-6 op het spel, voor blauw-zwart gaat het om de leidersplaat...

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven
