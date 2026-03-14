LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

Westerlo en Club Brugge staan zaterdagavond voor een duel met inzet aan beide kanten. De Kemphanen blijven jagen op de top zes, terwijl blauw-zwart de druk op de leiders wil opvoeren.

Zaterdagavond nemen KVC Westerlo en Club Brugge het tegen elkaar op. Het zal een belangrijke wedstrijd worden want voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel. Allebei hebben ze andere doelen.

De Kemphanen tellen 38 punten in het klassement, evenveel als KRC Genk en Standard. Met vier punten achterstand op de top 6 is alles nog mogelijk, en dat beseffen ze goed op 't Kuipje. Het moet nog wel rekenen op andere ploegen om punten te laten vallen.

Westerlo gaat nog voor de Champions' Play-offs

Club Brugge staat tweede in de stand met 57 punten, drie minder dan leider Union SG en net zoveel als STVV. Blauw-zwart zal proberen om de reguliere competitie als winnaar af te sluiten.

Club maakte zijn selectie daags voor de clash al bekend en daarin valt weinig op. Ludovit Reis is er niet bij, al hoeft dat geen grote verrassing te zijn. Ivan Leko lijkt niet echt meer op hem te rekenen.



Na zijn schorsing kan Nacho Ferri opnieuw spelen bij Westerlo, waar Clinton Nsiala nog geschorst is na zijn slag in het gezicht van Union-speler Marc Giger.