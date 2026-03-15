🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

Club Brugge boekte zaterdagavond een 1-2-overwinning op het veld van KVC Westerlo. Blauw-zwart had het bijzonder moeilijk, maar gaf de Kemphanen een lesje in efficiëntie. Club kwam al na een vijftal minuten spelen op voorsprong.

"Wij begonnen goed aan de wedstrijd met ons doelpunt en scoorden ook de 0-2 voor de pauze", opende coach Ivan Leko op zijn persmoment. "Na de rust was er de situatie met Hans. Hij moest vervangen worden en dat had impact op de kwaliteit van ons spel in de tweede helft."

De Kroaat gaf toe dat zijn ploeg het niet makkelijk had tegen de Kemphanen. "We konden maar weinig klaarspelen op het laatste derde van het veld, zij bleven hun ‘powervoetbal’ spelen. Ik ben uiteindelijk heel tevreden met de overwinning."

Geen champagnevoetbal, maar de punten tellen voor Club

"Ik heb uit mijn ervaring in het voetbal geleerd dat je overwinningen moet respecteren en vieren, dus ik ben enorm blij", gaat hij verder. "We hebben ons eigen geluk gecreëerd. Het was geen champagnevoetbal, maar we wonnen wel."

"Nu willen we het reguliere seizoen afsluiten met goed voetbal volgend weekend", besluit Leko. Club speelt volgend weekend thuis tegen KV Mechelen, dat zich nog wil verzekeren van een plaats in de Champions' Play-offs.