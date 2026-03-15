KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

Westerlo kon zichzelf zaterdagavond niet belonen voor een goede prestatie. Het verloor met 1-2 van Club Brugge, maar moest zeker niet onderdoen voor de nummer 2 uit het klassement.

KVC Westerlo ging zaterdagavond strijdend ten onder tegen Club Brugge. Er zat meer in voor de Kemphanen, die misschien wel beter voetbalden dan de Bruggelingen. Coach Issame Charaï was vooral trots na afloop.

"Voor mij is het een dubbel gevoel. Als je zo kunt spelen tegen dit Club Brugge, dan mag je heel fier zijn. Onze momenten waarop we druk zetten vond ik heel goed. Zij hadden het er heel moeilijk mee", opende hij op zijn persmoment.

Maar uiteraard was niet alles in orde. "Wat mij vooral stoort zijn de details", zegt de T1 van Westerlo. "Die moeten goed zitten op het hoogste niveau. Bij die eerste goal, daar stond onze restdefensie niet goed. Tzolis kon 70 meter richting doel lopen, dat zou eigenlijk niet mogen."

Trotse Charaï na Westerlo-Club, al zijn er zeker werkpunten

"Ik vond de reactie heel goed van de ploeg na de achterstand", gaat hij verder. "We zijn blijven voetballen, daar ben ik heel fier op. Dat getuigt van heel wat mentale weerbaarheid." 

Ook het tweede doelpunt kwam er te gemakkelijk volgens Charaï. "Dat volgde uit een inworp aan de rechterkant. Daar lieten we Vanaken te makkelijk vrijlopen. Dat stoort mij al, het feit dat ze daar uit geraken. We zakten in, maar de lijn schoof niet snel genoeg op. Zo wordt het moeilijk tegen Club Brugge."

"Als je Club vooral op de counter laat spelen, is dat toch een groot compliment voor onze ploeg. We hadden meer balbezit en meer kansen uit het spel, en daar mogen we heel fier op zijn. Vorige week speelden we misschien een mindere wedstrijd die we wonnen. Vandaag speelden we een heel goede wedstrijd en wonnen we die niet", besluit Charaï.

